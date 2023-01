Zach LaVine a pris chaud à Philly : 11/13 à trois points, 41 pions au total !

Un quart-temps et puis s’en vont. Ce vendredi, des Sixers orphelins de Joel Embiid ont quand même tenu à assurer la réception des Bulls. Bon, surtout qu’ils étaient obligés en fait. L’intérieur camerounais, touché au pied gauche, sera sur la touche pour encore plusieurs jours. Heureusement pour Philly, ils n’affronteront pas Zach LaVine tous les soirs.

C’est déjà fort de balancer un petit 7/8 à 3-points. Match de mini pyromane. Mais alors… 11/13 ? Grosse dinguerie.

Seuls 2 joueurs dans l’histoire de la NBA ont enregistré un match avec 11 paniers à 3-points à plus de 80% de réussite : un certain n°30 qui joue du côté de San Francisco, porte le nom d’une sauce qui parfume bien le riz et dont le jeu repose en grande partie sur l’adresse longue distance… et désormais Mister Zach.

Dans le jargon de l’Illinois, on appelle ça « the performance of a man who want son étoile very much ». Dommage pour Zach LaVine, les Bulls ne sont que 10e à l’Est avec un nouveau bilan de 18 victoire pour 21 défaites. Même si cette petite percée individuelle fait écho à d’autres soirées du même type, il risque d’être un peu court pour le All-Star Game. C’est déjà la 3e fois cette saison que l’arrière de Chicago pose 40 points : 41 dans une défaite à Sacramento début décembre, 43 (à 15/20 au tir) contre Detroit pour clôturer même mois. Plus globalement, les Bulls ouvrent parfaitement leur année 2023 avec une deuxième victoire consécutive contre un “gros” de la Conférence Est. Jeudi soir, ça faisait déjà passer Brooklyn pour Houston avec une victoire 121 à 112, et un groupe au fond de jeu retrouvé. Si son arrière maintient le cap – donnant-donnant – Chicago peut espérer maintenir le sien sur les prochaines rencontres. Une réception du Jazz ce samedi, les jambes seront lourdes, puis deux jours de repos avant d’aller visiter le TD Garden lundi soir. Seulement trois victoires séparent les hommes de Billy Donovan de la 6e place des Knicks. Ce n’est rien qu’une bonne dynamique. Dans le plus parfait des mondes, le compte sera bon à la fin du mois de janvier ET Lonzo Ball de retour sur les parquets NBA. Mais comme dit, « dans le plus parfait des mondes ».