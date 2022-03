Programme NBA : pour conserver leur deuxième place à l’Ouest, les Grizzlies rendent visite à Tyrese Haliburton

On attaque ce mardi avec la même envie, la même rage. Alors certes, il n’y a que quatre matchs au programme, mais quels matchs ! Non même pas, mais ce n’est pas grave, car les Grizzlies se déplacent sur les terres de Tyrese Haliburton. On regarde ça.

# LE PROGRAMME DU DIMANCHE 13 MARS

0h : Pacers – Grizzlies

: Pacers – Grizzlies 0h : Magic – Nets (sur BeIN 4)

: Magic – Nets (sur BeIN 4) 0h30 : Heat – Pistons

: Heat – Pistons 1h : Pelicans – Suns (sur BeIN 1)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Pacers – Grizzlies (0h) : une nuit calme, mais pas vide d’enjeu. Bien que Ja Morant soit probablement sur la touche, Tyrese Haliburton accueille les Grizzlies à Indianapolis. Les Oursons du Tennessee veulent absolument l’emporter pour ne pas se faire griller la prio par les Warriors. Le groupe de Steve Kerr est de nouveau au complet et affiche le même bilan que celui des Grizzlies. Il reste donc treize matchs, treize finales, pour éviter de se farcir les Mavericks ou les Nuggets au premier tour des Playoffs. C’est bête hein, mais le scénario de Memphis qui lâche une pure saison et sort contre le Dallas d’un Luka Doncic XXL, bah ça nous parle. Ce mardi, ça devrait aller pour l’équipe de Taylor Jenkins qui affronte les Pacers, en retard dans leur tanking et prêts à tout pour creuser. Tout le monde devrait se quitter bons amis.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Mo Bamba lâchera-t-il 35 points sur les Nets ?

27 points et 12 rebonds il y a deux matchs, 5 points à 2/7 au tir sur sa dernière sortie : la logique voudrait donc que oui.

Le Heat reçoit les Pistons, si ce n’est un bon match de Cade Cunningham, qu’attendre ?

Eh bah non, Cade Cunningham est listé questionnable, il ne sera peut-être même pas là.

Les Suns filent en Louisiane pour détrousser les Pelicans.

Pas de suspens, ça devrait le faire, mais attention à la rage de vaincre des Pelicans, qui n’ont pas fait de croix sur le play-in.

La NBA lance les hostilités dès minuit et on devrait pousser jusqu’à 3h du matin. On fait chauffer la cafetière car il y a de quoi se régaler. Rendez-vous sur l’oiseau bleu pour vivre tout ça ensemble.