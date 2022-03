Les Warriors et les Wizards au Japon pour la présaison 2022-23 : quinzième fois que la NBA joue sur l’archipel, Rui Hachimura a la banane

La NBA vient d’officialiser la tenue de deux matchs de présaison au Japon en septembre prochain. À l’affiche : Stephen Curry et les Golden State Warriors contre Rui Hachimura et les Washington Wizards.

Alors que les Warriors et les Wizards s’affrontaient cette nuit, la NBA en a profité pour faire une annonce concernant les deux franchises. Dans la soirée, la Ligue a publié un communiqué officialisant la tenue de deux matchs de présaison au Japon en septembre prochain. Les franchises de San Francisco et de Washington feront donc un déplacement au pays du soleil levant pour préparer leur exercice 2022-23. Le choix de ces deux équipes s’explique assez facilement, puisque d’un côté, les Warriors ont signé il y a quelque temps un partenariat de longue durée avec l’entreprise Rakuten, boite japonaise disposant des droits de diffusion de la NBA dans le pays (un peu notre BeIN Sport à nous). De l’autre, pour les Wizards, cette sélection est encore plus évidente puisque l’équipe dispose de Rui Hachimura, le seul joueur japonais de l’histoire drafté au premier tour. Très attaché à son pays, le poste 4 va avoir l’occasion de jouer devant ses compatriotes le 30 septembre et le 2 octobre 2022. Il a déclaré être très enthousiaste à l’idée de ramener ses Wizards au Japon. Cette opportunité, Ted Leonius, propriétaire de la franchise, s’est tout de suite déclaré honoré et heureux pour son jeune joueur.

« Nous sommes très honorés de représenter la NBA et le merveilleux jeu du basket-ball devant un public de fans japonais. Nous sommes particulièrement heureux de voir Rui Hachimura jouer devant ses compatriotes japonais. Nous avons été fiers de l’accueillir dans la famille DC il y a près de trois ans en tant que jeune talent dynamique et nous n’avons fait que constater sa croissance en tant que joueur depuis. » – Ted Leonius, proprio des Wizards

On le sait, la NBA est friande de ce genre d’événement et notamment lors de la présaison, où les calendriers sont moins chargés pour les franchises. Depuis des années, la Ligue a envoyé ses équipes dans de nombreux pays tels que l’Inde, l’Espagne ou encore à Hawaii (on a vu pire comme rentrée des classes). En dehors des matchs de présaison, Adam Silver aime bien exporter ses talents à l’international en organisant des matchs de régulière à travers le monde. C’est d’ailleurs au Japon qu’a eu lieu le premier match de saison à l’extérieur des frontières nord-américaines. C’était en 1990, lors d’un match opposant les Phoenix Suns de Kevin Johnson, et le Jazz du duo Stockton – Malone : pas mal comme affiche. Depuis, treize autres matchs ont eu lieu sur l’archipel, le plus récent étant celui entre les Rockets et les Raptors. Un simple affrontement estival, sans enjeu.

The NBA and Rakuten Group, Inc. announced today that the Golden State Warriors and Washington Wizards will play two preseason games in Japan in 2022. The games will take place Friday, Sept. 30 and Sunday, Oct. 2 at Saitama Super Arena More ➡ https://t.co/PQxUWuIruq pic.twitter.com/yomQSCEb8E — NBA (@NBA) March 15, 2022

En septembre, les Japonais vont avoir l’occasion de voir Stephen Curry et Rui Hachimura, deux des joueurs de basket les plus appréciés dans le pays. Cela ne reste que deux matchs de présaison et le niveau de jeu sera peut-être bancal, mais ça reste de la NBA. Et qui sait, Steph Curry peut toujours en planter 40 sans prévenir.

Source texte : NBA.com