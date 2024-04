Pendant que les Warriors cognaient sans scrupule sur les Rockets, on a pu apercevoir Tari Eason avec un t-shirt qui n’a pas manqué de faire réagir. Allez on jette un oeil à tout ça.

Tari Eason wore a “Warriors, come out to play” shirt to tonight’s game 👀

Warriors won by 23 and are now 4 games ahead of Rockets in standings pic.twitter.com/7s2gUwCtOF

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 5, 2024

Alors que les Rockets perdaient déjà de 18 points dans le troisième quart d’un match crucial, la régie nous a fait le plaisir de nous montrer le banc des Rockets. Et quelle ne fut pas notre surprise de réaliser que le jeune Tari Eason revêtait un t-shirt narquois vis-à-vis des Warriors, un t-shirt sur lequel on pouvait lire : “Warriors come out to play” qu’on pourrait traduire par “Warriors, venez jouer”. De deux choses l’une. Dans un premier temps, Tari Eason est blessé et ne pouvait donc pas disputer ce match. Dans un second temps : les affreux Rockets se sont pris une dérouillée face aux Warriors qu’ils devaient battre pour garder une chance de participer au play-in tournament. Une situation qui a forcément provoqué une réaction chez Klay Thompson :

“C’est un peu nul. Surtout si tu ne joues même pas. C’est une chose de faire ça si tu joues, que tu es vraiment en train de te donner et que tu peux assumer derrière. Mais juste troller depuis le banc ? Frère à quoi tu joues ?”

Klay Thompson on the Tari Eason taunt: “That’s pretty lame. Especially if you’re not even playing…But you’re just gonna be trolling from the sideline. Bro, what are we doing?” pic.twitter.com/Q0ucnj55jh

— Anthony Slater (@anthonyVslater) April 5, 2024

Une provocation qui n’a pas marché et qui n’a pas vraiment fait rire Klay. Y’aura de quoi se marrer lors des Rockets – Warriors de la saison prochaine quand Tari Eason sera en tenue, ça c’est sûr !