Indisponible depuis le début du mois de janvier, Tari Eason ne rejouera pas cette saison. Après plusieurs semaines de repos et de rééducation, le staff des Rockets a finalement fait le choix de l’opération pour soigner définitivement une blessure à la jambe contractée au mois d’octobre. Rendez-vous la saison prochaine pour le virevoltant sophomore des Texans.

L’an dernier, la saison rookie du 17è choix de la Draft 2022 avait été l’une des grandes satisfactions de la franchise. Avec 82 matchs disputés et une nomination dans la team All-rookie, Tari Eason avait surtout réussi à conquérir le cœur de la Rockets Nation.

Mais avant même de commencer, sa saison sophomore était une course contre la douleur. Le 10 octobre dernier, dans un match de pré-saison contre les Pacers, un mauvais contact avec Jalen Smith l’avait contraint de manquer trois semaines de compétition. La découverte d’une fracture de stress sur sa jambe gauche avait poussé Ime Udoka à privilégier un retour progressif.

Souvent indiqué questionable avant les rencontres et sujet à une restriction de minutes, Eason avait pourtant continué ses bonnes habitudes de dynamiteur officiel de la second unit de Houston. Il apporte l’équivalent d’un porte-avion d’énergie en défense comme en attaque, ce que lui permet notamment d’être parmi les tous meilleurs de la ligue au rebond. Seulement 22 ans mais une intensité du feu de dieu, un sacré Dawg comme on dit dans le milieu.

Il se passe TOUJOURS quelque chose de positif / d’actif / pour le collectif quand Tari Eason est sur le terrain.

J’en parlais en speed dans la vidéo 6eme homme de l’année, il aura 0 vote mais cette saison j’aime trop trop son apport en sortie de banc.

Énergie hustle 80000.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 24, 2023

Malgré son impact et sa production, Eason jouait toujours avec la gêne contractée en pré-saison. S’il n’y avait jamais de risque de fracture selon son coach, la douleur revenait de temps à autre et la tolérance du joueur diminuait logiquement. Début janvier, il rejoint officiellement l’infirmerie pour une durée indéterminée. La guérison complète de sa jambe apparait alors nécessaire afin d’éviter d’aggraver la blessure.

Mais le flou s’installe au fil des semaines à mesure que la franchise ne communique aucune date de retour. L’horizon de son comeback était une des lueurs d’espoir dans la fin de saison texane. Fin février, et toujours sans date ni nouvelle précise, le problème de la gestion du cas Eason devenait de plus en plus évident.

Les Rockets ont donc tranché, et Ime Udoka a expliqué ce samedi au Houston Chronicle que le staff s’est résolu à faire le choix de l’opération, synonyme de fin de saison.

“Nous pensions qu’avec du repos et de la rééducation, il pourrait s’en sortir, mais à chaque fois qu’il reprenait du poil de la bête, la douleur réapparaissait. Après avoir consulté tous les spécialistes et les responsables, nous avons décidé qu’il valait mieux l’opérer lundi.”

Si la frustration liée à de longues semaines d’attente est évidente, la santé du joueur à long-terme reste la priorité. Après une greffe osseuse au tibia ce lundi et quatre mois d’absence, le camp d’entraînement 2024-25 est l’objectif affiché, d’autant que les Rockets pointent à la 12è place de l’Ouest (26-34), et accusent six matchs de retard sur la dernière place qualificative pour le play-in. Si les Texans avaient été l’une des belles surprises du début de saison, l’année 2024 a été bien plus difficile. En témoigne un affreux bilan de 3-9 (25% de victoires) sur le seul mois de février. Même les Pistons font mieux sur la période, c’est dire…

Sans espoir d’accrocher les Playoffs, et un peu trop bons pour viser la draft, la situation n’arrange pas grand monde. Il semblerait désormais que c’est plutôt vers Chicago que la franchise va porter son attention pour la loterie du 11 et 12 mai et, d’ici là, on ne serait pas surpris de voir un peu de tanking du côté de Fusée-Ville…

Source texte : Houston Chronicle, ESPN