Alperen Sengun est devenu cette nuit contre Charlotte le plus jeune pivot de l’histoire à atteindre les 500 passes décisives en NBA, à 21 ans et 99 jours.

Depuis son arrivée en NBA, Alperen Sengun est comparé à Nikola Jokic. Il faut dire qu’en terme de pivot européen, amateur de caviar avec de l’or dans les mains, le Serbe est devenu la référence indiscutable. Le Turc, lui, essaie tant bien que mal de marcher dans ses pas, et parfois prend même un petit peu d’avance sur son prédécesseur.

A 21 ans et 99 jours, il est ainsi devenu le plus jeune pivot de l’histoire à atteindre les 500 passes décisives en carrière prenant ainsi ce record à Nikola Jokic. Le double MVP avait réalisé cette prouesse avec presque un an de plus, à 22 ans et 40 jours.

🚨 Alperen Şengün is now the youngest Center in NBA History to reach 500 assists, surpassing Nikola Jokić.

Alperen Şengün — 21 Years, 99 days

Nikola Jokic — 22 years, 40 days pic.twitter.com/eQ3joYT51a

Alors bien sûr, les deux hommes n’ont pas eu les mêmes rôles dès leur arrivée en NBA et Sengun a débarqué dans la Grande Ligue un an avant son ainé. Bien sûr également, cela ne garantit pas au Turc la même suite de carrière sensationnelle que celle réalisée par l’intérieur de Denver, mais tout de même ce n’est pas rien.

Cela place Alperen Sengun parmi les plus grands potentiels à la passe de l’histoire du jeu à son poste et c’est une nouvelle qui donnera le sourire aux fans de Houston, chantant les louanges de leur pivot depuis maintenant plus de deux ans.

