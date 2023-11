Les Rockets maitrisent les Nuggets malgré un grand Nikola Jokic (105-86)

Grâce à une performance collective de premier plan et des leaders au rendez-vous, les Rockets ont maitrisé avec sérieux le champion Nuggets pour la deuxième fois de la saison. (105-86)

Ce road trip est décidément bien compliqué pour les Nuggets. 1 seule victoire, 4 défaites et la dernière en date ne va pas rassurer les fans. Toujours privé de Jamal Murray, Denver a montré un bien triste visage cette nuit au Toyota Center. On applaudit comme toujours la perf de glouton d’un Nikola Jokic qui nous fait perdre notre latin (38 points, 19 rebonds, 8 passes) mais derrière quel désert…

Si Kentavious Caldwell-Pope a su step up en seconde mi-temps, les autre starters sont totalement partis à la dérive. Aaron Gordon a sombré, comme Reggie Jackson, Michael Porter Jr. n’a pas pesé. Le banc est encore et toujours un problème majeur. On serait ravi de mettre ça sur le compte de la dinde de Thanksgiving mais c’est malheureusement un scénario qui se répète depuis plusieurs matchs.

En face, Houston a montré beaucoup de sérieux et d’application. Alperen Sengun n’a pas déçu face à son idole de toujours. 21 points, 14 rebonds et 8 passes pour la pépite turque. Jalen Green n’est pas en reste avec 25 points, des paniers importants dans le dernier quart-temps et du showtime en contre-attaque. Fred VanVleet et Jabari Smith ont aussi apporté leur pierre à l’édifice avec de solides double-doubles.

Fred VanVleet with a lob to Jalen Green for the SLAM 😱pic.twitter.com/zpDijcExT3

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 25, 2023

Houston s’est offert le champion Denver pour la deuxième fois cette saison dans le sillage d’une défense encore une fois extrêmement solide. 86 points, c’est tout simplement le plus petit total de points inscrits par les Nuggets cette saison. Seuls les Wolves avaient réussi à limiter les chercheurs d’or sous les 100 points auparavant (89). Une nouvelle preuve de l’identité défensive qu’a réussi à intégrer Ime Udoka depuis son arrivée sur le banc. Les Rockets sont solides, les Rockets ont les dents qui rayent le parquet et ils entendent bien continuer à faire du bruit à l’Ouest.