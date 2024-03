Les dures images de la fin du match à Sacramento laissaient planer le pessimisme, mais tous les fans de basket sont rassurés depuis cette nuit. Alperen Segun, pivot en pleine ascension, a évité toute blessure grave à la jambe droite.

Une sortie la tête entre les mains sur une chaise roulante rappelle souvent les moments les plus tristes de ces dernières années, annonciateurs de longs mois de souffrance ou de carrières freinées. Fort heureusement, on peut souffler un grand coup en apprenant qu’Alperen Sengun va bien et ne devrait pas être à l’infirmerie trop longtemps. Alperen C’est Good.

Selon l’insider Adrian Wojnarowski, le pivot de Houston a évité le pire. Les IRM effectuées ce lundi ont révélé qu’il souffre tout de même d’une entorse de la cheville et d’une contusion au genou.

ESPN Sources: Houston Rockets center Alperen Sengun has escaped major injury on his lower right leg, suffering a severely sprained ankle and a bone bruise on his knee. Sengun’s been one of breakout stars in the league this year, averaging 21 points, nine rebounds, five assists. pic.twitter.com/fGlKYyufo7

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 11, 2024

C’est visiblement le thème de cette fin de saison, un nombre incalculable de blessures qui s’accumulent aux quatre coins de la ligue. Mais Fusée-ville respire mieux, et la planète NBA aussi quand les bonnes nouvelles viennent contrebalancer.

Si aucune période d’indisponibilité n’a été évoquée, le staff médical ne prendra pas de risque au vu de la fin de saison des Rockets. Trop éloignés des places de play-in, les Fusées n’ont plus grand chose à jouer d’ici la mi-avril, et le Turc pourra prendre le temps de prendre soin de son corps pour revenir en forme.

Ime Udoka devra d’ailleurs se montrer créatif pour la quinzaine de rencontres qu’il reste à disputer. Sans Sengun, le coach pourra faire le choix d’aligner Jock Landale au poste cinq, ou bien innover en glissant Jabari Smith Jr. en pivot small ball, voire Jeff Green qui a pu le faire de temps à autre. De quoi laisser la place à Cam Withmore dans le cinq majeur ?

Auteur d’une superbe saison à 21,1 points, 9,3 rebonds et 5 passes, celui qu’on surnomme “Baby Jokic” s’est affirmé comme le franchise player à Houston cette année. Mais pour le voir de nouveau à l’œuvre, il faudra peut-être attendre… octobre prochain.

Source texte : Adrien Wojnarowski