Jamais la langue dans sa poche quand il s’agit de faire des commentaires sur les intérieurs de la grande ligue, Shaquille O’Neal a récemment salué les performances d’Alperen Sengun sur le plateau de TNT. Il semblerait que Shaq ait Alpy à la bonne… pour le moment.

Alperen Sengun est en train de choquer la NBA. Le pivot turc a enchaîné la meilleure marque de sa vie avec 45 points et 16 rebonds face à Victor Wembanyama avant de battre son records d’assists le jour d’après face aux Clippers. La ligne de stat du soir ? 23 points, 14 passes et 19 rebonds. Borderline All-Star cette saison, il n’est plus possible d’ignorer la place prépondérante qu’est en train de prendre Alperen Sengun parmi les grands noms de la NBA. Ça n’a pas échappé au Shaq, qui a tenu à le féliciter :

« Comme j’ai joué contre de grands joueurs comme Tim Duncan, j’apprécie les gars qui sont solides au niveau des fondamentaux. J’ai joué avec du talent et de la force brute. Tim Duncan avait de la force mais il était extrêmement solide au niveau des fondamentaux. Ce gamin [Alperen Sengun, ndlr] est fondamentalement solide. Il a du flair. J’adore sa façon de jouer, je respecte son jeu. Il a pris ce tir à 3-points et on sentait qu’il savait ce qu’il faisait. J’ai mentionné le nom plus tôt, il me rappelle le jeune Pau Gasol, parce que Pau avait aussi de supers fondamentaux ».

Alperen Sengun n’a raté qu’un match cette saison. Après un début de saison tonitruant des Rockets, les choses se sont bien calmées et les Rockets sont en plein ventre mou de la Conférence Ouest. Ce n’est pas Alperen Sengun à qui l’on doit cette méforme. Pour sa troisième saison en NBA, le génial turc propose des moyennes de 21,3 points, 9,4 rebonds et 5 passes à 52,9% au tir. Et mine de rien, de l’activité en défense ! Il n’a jamais été aussi performant. Alpy va sûrement chahuter les discussions pour la meilleure progression de l’année et on surveillera les appelés au All-Star Game 2025. Sengun semble bien décidé à y passer une tête en poursuivant ses beaux progrès.

Se faire adouber par Shaquille O’Neal quand on est pivot ? Y’a pire comme compliment. Attention cependant, qu’Alperen se le tienne pour dit : avec Shaq, entre les louanges quand ça va bien et les comparaisons avec Jake Tsakalidis quand ça va mal, il n’y a qu’un pas.