Absent la nuit dernière face aux Kings à cause d’un bobo à la cheville droite, Victor Wembanyama ne jouera probablement pas ce samedi selon son coach. Gregg Popovich espère le retour de son rookie lundi pour la réception des Warriors.

La prudence règne toujours autour de la cheville de Wemby. Connaissant le bonhomme, très peu de chance qu’elle gonfle trop, mais du repos supplémentaire est toujours bienvenu.

On ne savait pas la durée précise de son indisponibilité, mais Greg Popovich a été interrogé sur le sujet hier en conférence de presse. Il a donné des informations à propos de l’absence de Wembanyama en amont du match contre les Kings de la nuit dernière.

“Il manquera probablement ces deux matches {contre Sacramento hier et Golden State samedi, ndlr} et on l’espère prêt pour lundi”

#Spurs HC Gregg Popovich with an update on Victor Wembanyama, who didn’t make the road trip/dealing with a sprained right ankle, ahead of tonight’s game in Sacramento. Pop says #Wembanyama didn’t say anything about his injury initially, hoping he’ll be back by Monday vs. GSW. pic.twitter.com/k2By6JHT1N

— Mary Rominger (@KSATMaryRom) March 8, 2024

Rentré au vestiaire avant la mi-temps du match face aux Rockets mardi dernier, le Français était effectivement apparu dans le dur physiquement.

“Il n’a pas dit grand-chose, donc nous n’avons pas réalisé qu’il était gêné par ça à ce moment-là. Mais quand on regarde les images après, on voit qu’il ne bougeait pas très bien. Il en prend soin maintenant”

Malgré l’absence de son rookie star, San Antonio a livré une copie plutôt convaincante face aux Kings hier soir, avant de s’effondrer dans un money time qui sent bon le char d’assaut. Un nouveau match sans Victor est peut-être une nouvelle opportunité d’apprendre à trouver des solutions sans lui. Souvent dépendants de ses exploits cette saison, les Spurs affichent un triste bilan de 7 défaites pour 0 victoires cette saison sans Victor Wembanyama.

Avec cette absence qui se profile samedi, Wemby va manquer deux matchs consécutifs pour la première fois de la saison.

Source texte : ESPN