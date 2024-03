Peyton Watson, bourreau inattendu des Celtics

Dans la victoire XXL des Nuggets la nuit dernière contre Boston, Nikola Jokic a fait son chantier habituel pour permettre à Denver de battre la meilleure équipe NBA cette saison. Mais si les champions en titre sont repartis avec la win, c’est aussi parce que Peyton Watson a joué le rôle de “difference-maker” en sortie de banc. Une perf’ référence pour le gamin de 21 ans.

Avant le choc tant attendu entre Boston et Denver hier, on pouvait imaginer beaucoup de scénarios. Quand vous avez autant de talents sur le parquet et les deux meilleurs collectifs de la NBA, ça peut partir dans tous les sens. Ce qu’on avait moins imaginé par contre, c’est que Peyton Watson fasse partie des joueurs qui font basculer la rencontre.

L’ailier sophomore des Nuggets, 21 piges seulement, a passé 17 minutes sur le terrain. 17 minutes durant lesquelles il a totalisé 11 points, 4 rebonds, 1 passe, 1 interception et surtout 2 méga-contres (sur Jaylen Brown et Jayson Tatum) dans le quatrième quart-temps. Watson a terminé la rencontre avec un +/- de +11, tout simplement la meilleure marque parmi tous les joueurs qui ont foulé le parquet de la Ball Arena hier, Nikola Jokic inclus.

Peyton Watson, lui, n’est pas surpris.

“Je vise les étoiles. J’ai toujours été un grand rêveur” a déclaré Watson après le match. Match qui a donné un nouvel aperçu du potentiel du jeune homme.

Devenu spécialiste pour bâcher tout ce qui se trouve sur sa route, Peyton a apporté un coup de boost crucial aux Nuggets, enchaînant les big plays face à des Celtics qui étaient plus préoccupés par Nikola Jokic et Jamal Murray. On pense – en plus de ses contres qui sont devenus un peu sa marque de fabrique – à son dunk en transition dans le quatrième quart-temps, et à ses réussites au tir extérieur (ce qui n’est pas son fort habituellement). De quoi aider Denver à remporter la bataille des bancs face à Boston.

“En deuxième mi-temps, il a pris quatre rebonds défensifs, il a réalisé de superbes possessions défensives, des contres près de l’arceau. Quand Peyton est à son meilleur niveau, il utilise sa taille, sa longueur et ses qualités athlétiques pour perturber l’adversaire.” – Michael Malone, coach des Nuggets

Lors des deux victoires de Denver contre Boston cette année (la première datant de janvier dernier), Peyton Watson a rappelé pourquoi les Nuggets croient autant en lui. On rappelle qu’il est l’une des raisons qui expliquent pourquoi Denver a accepté de laisser filer des membres importants de l’équipe titrée (Bruce Brown en particulier) lors de la dernière intersaison.

Alors certes, ça manque encore de régularité. Certes, son manque d’expérience se traduit parfois par des erreurs de jeunesse. Mais Watson est aussi le joueur qui peut apporter une dimension athlétique unique aux Nuggets en sortie de banc. Et s’il parvient à enchaîner ce genre de perfs, il prendra de plus en plus de place dans la rotation de Michael Malone, pourtant pas réputé pour donner beaucoup de temps de jeu aux jeunots.

Peyton Watson is ideal for the Celtics matchup. He provided multiple two-way sequences, two blocks, hit a three, and a pull-up mid-range shot.

He can erase mistakes with ease. Malone even played him as a two-guard alongside MPJ, AG, and Jokic. All 6'8 and taller pic.twitter.com/D4QOsAMHvv

— CT (@CTFazio24) January 20, 2024

Avec 7 points (47% au tir), 3 rebonds et 1 contre par match en 18 minutes cette saison, Peyton Watson grandit. On verra quel rôle il aura lors des prochains Playoffs, mais il a forcément marqué des points aux yeux de Coach Malone hier. Jusqu’à devenir un facteur X des Nuggets dans une potentielle Finale NBA contre Boston en juin ?

“Je vise les étoiles. J’ai toujours été un grand rêveur” disait-il.

Source déclaration : Mile High Sports