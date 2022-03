Les Celtics sortent le grand jeu à Denver : les Jay Brothers en feu, Nikola Jokic verrouillé, nouvelle masterclass pour Boston

Boston se déplaçait à Denver pour confirmer sa belle forme du moment. Portés par les Jay Brothers et une défense irrespirable, les Celtics remportent une victoire majuscule dans les Rocheuses.

Pour la boxscore maison de cette rencontre, suivez le lien magique.

Si vous cherchez quelle est l’équipe qui fait le plus parler en ce moment, on vous le donne en mille : les Celtics. Avec vingt victoires sur les vingt-quatre derniers matchs, la franchise au trèfle régale et une nouvelle étiquette semble désormais lui coller à la figure, celle de l’équipe que personne n’a envie de rencontrer d’ici quelques semaines. Les Nuggets n’avaient eux pas le choix cette nuit à la Ball Arena de Denver. Avec le MVP en titre, candidat à sa propre succession, et un beau collectif pour l’assister, les joueurs du Colorado avaient de quoi offrir une belle résistance. C’était oublier les principaux ingrédients qui façonnent désormais cette équipe de Boston. Le premier, et celui qui revient le plus souvent ces derniers temps, cette défense impénétrable. Nikola Jokic a dû s’y frotter cette nuit et le Serbe ne risque pas de l’oublier de sitôt. Parfaitement muselé par le secteur intérieur des Celtics, le pivot finit la nuit avec 23 points mais un triste 8/…23 au tir. Le second ingrédient est cette force de frappe nucléaire incarnée par les Jay Brothers. Se relayant parfaitement au scoring, les deux chouchous du TD Garden ont mis le feu dans la défense de Mike Malone, Tatum s’offrant même un giga poster sur la tête du Joker. Spoiler, il figurera en bonne place dans le Top 10 du matin. Le dernier ingrédient est ce groupe qui sait désormais suivre la cadence de ses leaders et apporter la petite étincelle qu’il faut au bon moment. Robert Williams, Grant Williams, Payton Pritchard, Marcus Smart, on ne va évidemment pas lister tout le monde mais Ime Udoka sait qu’il peut compter sur des soldats pour aller dans les tranchées au mois d’avril. On souhaite bien du courage à l’équipe qui chopera ce Boston-là en Playoffs.

On va aussi glisser quelques mots sur nos copains du Colorado car il y avait bien deux équipes sur le parquet cette nuit. Ce n’est malheureusement pas un match qui restera dans les annales et Nikola Jokic a semblé bien seul au moment d’attaquer le rempart mis en place par Boston. On retiendra la petite révolte au retour des vestiaires alors que Mike Malone avait décidé de bencher tout son cinq de départ et un léger tressaillement en début de quatrième quart-temps mais c’est bien maigre. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il est l’heure de sortir la calculatrice. Avec cette défaite, Denver se retrouve avec le même bilan que Minnesota. Petit problème, les Wolves ont le tie-breaker en leur faveur et les Nuggets sortent donc du Top 6 pour la première fois depuis le 8 janvier ! Si les compteurs s’arrêtaient demain, Denver devrait donc jouer un match de barrage face aux Clippers pour participer aux Playoffs. Attention à ne pas trop jouer avec le feu les chercheurs d’or.

Boston est injouable en ce moment et les Nuggets en ont fait les frais ! Nouvelle victoire autoritaire des hommes du Massachussetts, le podium à l’Est est désormais à portée de main !