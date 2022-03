Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 20 mars, c’est un programme fourni et de qualité que nous offre la NBA avec neuf matchs dont cinq à des horaires très européens pour notre plus grand plaisir. Voilà qui offre, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kif avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

20h30 : Pacers (1,31) – Blazers (3,75)

20h30 : Rockets (6,60) – Grizzlies (1,13)

23h00 : Kings (4,85) – Suns (1,23)

23h00 : Magic (1,44) – Thunder (3,05)

23h00 : Hawks (1,69) – Pelicans (2,50)

00h30 : Knicks (2,40) – Jazz (1,65)

01h00 : Nuggets (2,25) – Celtics (1,78)

01h30 : Sixers (-) – Raptors (-)

01h30 : Warriors (1,42) – Spurs (3,15)

Le pari qu’on sent bien

Nikola Jokic et Jayson Tatum vont marqueur minimum 25 points chacun (2,55) : c’est un magnifique duel qui nous est proposé à Denver en toute fin de soirée, Nuggets et Celtics se donnant rendez-vous dans le Colorado. Frustré par la dernière défaite au finish, Nikola Jokic aura certainement à coeur d’envoyer une dinguerie devant son public, d’autant plus que la course au MVP devient sacrément intense avec Joel Embiid. On veut 25 points minimum du Joker. En face ? Que dire de la forme de Boston qui pourrait réaliser un nouveau grand coup dans le classement de la Conférence Est en gagnant à Denver. Cela passera forcément par un grand Jayson Tatum, qui peut scorer 25 points dans son sommeil et devra tenir le regard avec le pivot des Nuggets dans la catégorie scoring. Allez, on demande juste à ce que ces deux immenses joueurs ne fassent pas de contre-performance, et ce sera dans la poche.

Le combiné à tenter

Le Jazz gagne chez les Knicks + les Warriors battent les Spurs à domicile (2,34) : Curry ou pas, Golden State à la maison ça reste très sérieux donc les potes de Jordan Poole seront favoris contre San Antonio. Combinez ça avec le beau déplacement du Jazz au Madison Square Garden, et vous avez une doublette assez safe.

Une petite folie pour finir ?

RJ Barrett marque minimum 30 points contre le Jazz (3,40) : match compétitif attendu à New York, et cela passera forcément par un grand RJ Barrett qui va devoir profiter des errements défensifs du Jazz pour envoyer une mixtape. Il le faudra, si les Knicks veulent résister dans la rencontre.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

