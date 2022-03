Programme NBA : Nikola Jokic face à Jayson Tatum et Evan Fournier qui reçoit Rudy Gobert, à chaque fanbase son affiche

Qu’est-ce qu’on les aime ces dimanches, passés à table autour d’un bon bœuf bourguignon made in Mummy avant d’enchainer la sieste et une soirée de NBA. Ce soir ? On commence en douceur avant d’accélérer sur les coups de 1h du matin, histoire de bien finir la semaine.

# LE PROGRAMME DU DIMANCHE 20 MARS

20h30 : Pacers – Blazers

20h30 : Rockets – Grizzlies (en direct dur BeIn Sports 3)

23h : Hawks – Pelicans

23h : Magic – Thunder

23h : Kings – Suns

0h30 : Knicks – Jazz (en direct et en VO sur BeIN Sports 4)

1h : Nuggets – Celtics

1h30 : Sixers – Raptors

1h30 : Warriors – Spurs

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Nuggets – Celtics : un MVP sortant qui brigue le back-to-back, un ailier aux contours bien dessinés qui n’est pas dans la course mais qui joue comme tel, deux équipes qui fourbissent leurs armes avant les Playoffs dont l’une des deux étant, peut-être, la meilleure équipe de la Ligue depuis un mois. Nikola Jokic, Jayson Tatum, Bones Hyland, Aaron Gordon et Will Barton pour jouer les lieutenants du Joker et Jaylen Brown, Robert Williams III et Derrick White qui sont un peu plus que ça à Boston, les Pépites qui veulent accrocher un Top 4 à l’Ouest et les Celtes le podium de l’Est ? Mon tout donne beaucoup trop de raisons de ne pas regarder ce match entre les Nuggets et les Celtics.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Deux matchs originaux en soirée avec un Pacers – Blazers qui pue d’ores et déjà la lose et un Grizzlies – Rockets qui sera peut-être plus équilibré qu’il n’y parait.

Un duel de volatiles entre les Hawks et les Pelicans. Selon nos sources les arbitres seront John Albatros, Christophe Tourterelle et Yannick Moineau.

Un énorme choc non mais pas du tout en fait entre le Thunder et le Magic. Le premier qui gagne a perdu.

La meilleure équipe de la Ligue qui se déplace à Sacramento, les Kings devraient donc gagner assez facilement ce match.

Evan Fournier face à Rudy Gobert, toujours un classique, et on attend toujours le step back du parking de Rudy, on a une mémoire hein.

Joel Embiid et James Harden face à Pascal Siakam, Fred VanVleet et Scottie Barnes.

Les Warriors sans Stephen Curry face aux Spurs sans Tony Parker.

Neuf matchs, pas mal de tanks de sortie et un gros choc à 1h dans le Colorado. Allez on vous laisse, y’a le bœuf bourguignon de 12h qui a du mal à passer là.