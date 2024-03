Le Pick de la Muerte, c’est le défi qui vient pimenter la saison de TrashTalk Fantasy League. Le concept est simple, une fois par mois et à un jour complètement aléatoire, la TTFL bascule en mode… PICK DE LA MUERTE. Autrement dit ? Tous les joueurs et joueuses qui feront le best pick de la soirée participeront automatiquement à un tirage au sort pour gagner un giga cadeau ! La cinquième édition de la saison avait justement lieu ce jeudi et on va découvrir tout de suite qui va repartir avec son affiche TrashTalk. C’est parti !

Comme toujours, il y avait des pièges à éviter pour éviter de devoir manger de la soupe à la carotte au déjeuner ce vendredi. On commence avec Stephen Curry qui a mis les joueurs dans la sauce (5 points TTFL). Le Chef alterne l’excellent et le moins bon ces dernières semaines et cela faisait partie des mauvais jours de Baby Face, probablement trop concentré à bosser son swing de golf. Il fallait aussi éviter les DNP, de Victor Wembanyama à Devin Booker en passant par Karl-Anthony Towns. Hop, la bulle.

Heureusement, il y avait aussi des bons spots la nuit dernière. Anthony Edwards et Luka Doncic (59 chacun) confirment qu’ils sont les nouveaux visages de la NBA pour les années à venir, Jaylen Brown les a imité (59) et a même rentré un layup main gauche. Kevin Durant a encore de très bons restes pour son âge (48), à l’instar de DeMar DeRozan (57) aka le roi du midrange. Plus à l’Ouest, Domantas Sabonis a régalé Sacramento en l’absence de Wemby dans la raquette des Spurs.

Mais il fallait jouer la sécurité et faire confiance au double MVP et champion NBA 2023, Nikola Jokic, pour avoir une chance de participer au tirage au sort de cette nouvelle édition du Pick de la Muerte. Face aux Celtics, le Joker a encore une fois joué juste (32 points à 11/19, 11 assists et 12 rebonds) avec un joli score de 70 points TTFL à la clé. Félicitations aux 794 joueurs et joueuses qui avaient lu dans la boule de cristal.

🔥 CE SOIR… C’EST PICK DE LA MUERTE EN TTFL !! 🔥

À gagner : 3 AFFICHES TRASHTALK !! 🤩

1⃣ Choisis un joueur en #TTFL

2⃣ Fais le best pick

TOUS ceux qui font best pick participent au tirage au sort !!

Alors, vous allez prendre qui ?! 😱 pic.twitter.com/PQ6jOYql8d

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 7, 2024

# LES VAINQUEURS DU PICK DE LA MUERTE DE MARS 2024

Dernière étape de ce nouveau défi du Pick de la Muerte, le tirage au sort ! Le règlement est formel, parmi tous les best picks de la nuit, trois joueurs repartiront avec leur affiche du Shop TrashTalk. Nous avons donc fait le tirage au sort pour désigner les 3 petits chanceux pour qui vont pouvoir décorer leur salon avec beaucoup de goût et d’originalité et voici sans plus attendre leurs pseudos TTFL ci-dessous. Bravo à eux !

Suarez JeanEm5 Steve

# COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ?

Si vous figurez dans la liste ci-dessus, ne vous inquiétez pas on a votre adresse mail, votre carte bleue et votre code sanguin. Vous serez donc contactés prochainement par mail, afin de nous transmettre vos infos d’envoi et que vous puissiez récupérer facilement et rapidement votre lot.

_____