Le Pick de la Muerte, c’est le défi qui vient pimenter la saison de TrashTalk Fantasy League. Le concept est simple, une fois par mois et à un jour complètement aléatoire, la TTFL bascule en mode… PICK DE LA MUERTE. Autrement dit ? Tous les joueurs et joueuses qui feront le best pick de la soirée participeront automatiquement à un tirage au sort pour gagner un giga cadeau ! La troisième édition de la saison avait justement lieu ce vendredi et on va découvrir tout de suite qui va repartir avec son joli bonnet TrashTalk. C’est parti !

Comme toujours, il y avait des carottes à éviter pour ne pas commencer son week-end en grimaçant. Pas de grosse cagade à déplorer chez les popular picks, si ce n’est chez les Celtics qui n’ont pas fait honneur à leur statut de meilleur bilan de la Ligue. Ce sont ainsi 5,3% des joueurs de TTFL qui ont reçu 27 petits points de la part de Jayson Tatum mais surtout 3,6% de malchanceux qui ont ressenti des températures de saison grâce au score glacial de Jaylen Brown (2 points). Il ne fallait pas non plus tomber dans le piège du back-to-back non disputé par Victor Wembanyama (repos) et du DNP de Trae Young, trop inquiet à l’idée de croiser le Heat.

Heureusement, il y avait aussi des bons spots pour les joueurs les plus inspirés. On commence par LaMelo Ball (48 points) qui s’est fait plaisir face aux Spurs ou encore Jimmy Butler (48) qui s’est encore régalé contre Atlanta. Joel Embiid (61) est toujours aussi impressionnant et a fait respecter sa loi à Orlando, Nikola Jokic (61) est passé à une petite passe décisive du triple-double et son coéquipier Jamal Murray (56) a fait dans l’efficacité pour mettre un terme à l’invincibilité des Celtics à domicile cette saison.

Mais pour avoir une chance de participer au tirage au sort de cette nouvelle édition du Pick de la Muerte, c’est sur Devin Booker qu’il fallait miser, avec ses 77 points TTFL au compteur. Le sniper des Suns avait la main chaude à New Orleans (18/30 au tir, 6/11 du parking et 10/10 aux lancers) et a réalisé l’un des meilleurs scores de la saison. Félicitations à toutes celles et ceux qui ont eu le nez assez fin pour voir venir la Bookie Night. Vous étiez 1224 devins à miser sur Armani !

# LES VAINQUEURS DU PICK DE LA MUERTE DE JANVIER 2024

Dernière étape de ce nouveau défi du Pick de la Muerte, le tirage au sort ! Le règlement est formel, parmi tous les best picks de la nuit, cinq joueurs repartiront avec leur bonnet du Shop TrashTalk. Nous avons donc fait le tirage au sort pour désigner les 5 petits chanceux pour qui n’auront pas froid au crâne cet hiver et voici sans plus attendre leurs pseudos TTFL ci-dessous. Bravo à eux !

Mejdinc Yeuxbleu68 CapelaStan damanubis LosBelettos

# COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ?

Si vous figurez dans la liste ci-dessus, ne vous inquiétez pas on a votre adresse mail, votre carte bleue et votre code sanguin. Vous serez donc contactés prochainement par mail, afin de nous transmettre vos infos d’envoi et que vous puissiez récupérer facilement et rapidement votre lot.

