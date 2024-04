Le Pick de la Muerte, c’est le défi qui vient pimenter la saison de TrashTalk Fantasy League. Le concept est simple, une fois par mois et à un jour complètement aléatoire, la TTFL bascule en mode… PICK DE LA MUERTE. Autrement dit ? Tous les joueurs et joueuses qui feront le best pick de la soirée participeront automatiquement à un tirage au sort pour gagner un giga cadeau ! La sixième édition de la saison avait justement lieu ce vendredi et on va découvrir tout de suite qui va repartir avec sa biographie de LeBron James gracieusement offerte par notre partenaire Hugo Sport. C’est parti !

Comme d’habitude, il fallait soigneusement éviter les carottes plantées sur le chemin. 3,2% des joueurs ont regretté d’avoir fait confiance à Luka Doncic qui a été placé au repos forcé par Jason Kidd, tout comme Kyrie Irving. Ce n’était pas les seules stars conservées au frigo cette nuit. Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard ou encore DeMar DeRozan sont tous restés en tenue de ville pour ne pas gaspiller des forces inutilement avant le début des Playoffs (ou du Play-in pour certains). Vous avez plutôt tenté Anthony Edwards ? Pas de bol, ce n’était pas le bon loup sur lequel il fallait miser (18 points). Le candidat au MVP, Shai Gilgeous-Alexander n’a pas non plus tenu son standing habituel en TTFL (29 points) et on entend d’ici les pleurs de celles et ceux qui avaient posé Trae Young ou Pascal Siakam dans leur deck (28 points). Vous l’aurez compris, les pièges étaient partout !

Heureusement, il y avait quand même de bonnes opérations à faire en TTFL pour les joueurs les plus inspirés. On commence par Anthony Davis (59 points) et LeBron James (55 points) qui ont dû transpirer pour se défaire des Grizzlies. Joel Embiid prouve aussi qu’il aurait fait un MVP magnifique s’il n’avait pas été coupé par cette blessure en cours de saison (54 points). Du côté de Sacramento, Domantas Sabonis était encore tout proche de triple-double ce qui signifie toujours du bon en TTFL (51 points).

Mais pour avoir une chance de participer au tirage au sort de cette nouvelle édition du Pick de la Muerte, il fallait être chauvin et miser sur le futur Ministre de la Défense et Maire de Saint-Quentin aka Rudy Gobert. Avec 61 points TTFL, Gobzilla a été sacré roi de la night et n’a laissé aucune miette des Hawks derrière lui (25 points, 19 rebonds, 5 contres à 10/10 au tir). Félicitations à toutes celles et ceux qui ont eu le nez assez fin pour voir venir le coup de chaud de notre Rudy national. Vous étiez XXX devins à miser sur la Gobe, félicitations !

# LE LOT : LE LIVRE “LEBRON” DE JEFF BENEDICT

Déjà connu pour la biographie de Tiger Woods, l’auteur américain Jeff Benedict nous plonge cette fois-ci dans la vie du Chosen One. De son enfance avec une mère célibataire à Akron jusqu’à ses titres avec les Heatles, sans oublier son retour gagnant à Cleveland et la suite de sa carrière chez les Lakers, la trajectoire du King est aussi inspirante qu’exceptionnelle. À bientôt 40 ans, LeBron James a déjà passé plus de la moitié de sa vie sur les parquets NBA. Il fallait bien 500 pages pour retracer ce parcours incroyable.

# LES VAINQUEURS DU PICK DE LA MUERTE D’AVRIL 2024

Dernière étape de ce nouveau défi du Pick de la Muerte, le tirage au sort ! Le règlement est formel, parmi tous les best picks de la nuit, trois joueurs repartiront avec le gros lot qui était mis en jeu par notre partenaire Hugo Sport à l’occasion de cette nouvelle édition du jeu, en l’occurrence un livre “LeBron” de Jeff Benedict. Nous avons donc fait le tirage au sort pour désigner les 3 chanceux qui vont pouvoir commencer les Playoffs avec le smile et voici sans plus attendre leurs pseudos TTFL ci-dessous. Bravo à eux !

Leo01042012 K3Nze Sebecks13

# COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ?

Si vous figurez dans la liste ci-dessus, ne vous inquiétez pas on a votre adresse mail, votre carte bleue et votre code sanguin. Vous serez donc contactés prochainement par mail, afin de nous transmettre vos infos d’envoi et que vous puissiez récupérer facilement et rapidement votre lot. Merci d’y répondre sous 30 jours maximum.

