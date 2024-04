Rudy Gobert a délivré l’une de ses meilleures performances cette saison pour permettre à ses Minnesota Timberwolves de s’imposer 109 à 106 face aux Atlanta Hawks. 25 points, 19 rebonds et 5 contres à 10/10 au tir.

Ici pas de tirs de loin, de grigris avec le ballon et de crossover à en perdre les chaussures, c’est vrai, mais de l’efficacité pure. Rudy Gobert a été parfait face aux Atlanta Hawks et est devenu le premier joueur de l’histoire des Minnesota Timberwolves à réussir 100% de ses tirs dans un match en en prenant plus de 10. 25 points, 19 rebonds et 5 contres à 10/10 au tir, c’est propre, encore plus en rentrant les deux lancers-francs pour la gagne à 11 secondes de la fin. Le Français a dunké, le Français a contré, le Français a brillé. Vivement les Playoffs, le trophée de DPOY, les Jeux olympiques et le Hall Of Fame pour Rudy Gobert. Comment ça on s’emballe ?

Rudy Gobert in the win:

25 PTS (game-high)

19 REB (game-high)

5 BLK (game-high)

10-10 FG (!!)

1st player in franchise history to make at least 10 shots on 100% shooting. pic.twitter.com/RhEOgBdlbS

— StatMuse (@statmuse) April 13, 2024

Vas-y Rudy c’est bon, vas-y Rudy c’est bon bon bon, vas-y Rudy c’est bon, vas-y Rudy c’est bon bon bon.