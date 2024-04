Les Minnesota Timberwolves se sont imposés 109 à 106 face à des Atlanta Hawks accrocheurs. Karl-Anthony Towns a fait son retour tandis que le principal artisan de cette victoire s’appelle Rudy Gobert, auteur d’un très gros double-double. Vous avez dit cocorico ?

Les Wolves ont commencé leur nuit à la deuxième place de la Conférence Ouest et l’ont terminé … à la deuxième place de la Conférence Ouest. Simplement, le leader a changé et s’appelle désormais le Oklahoma City Thunder. Les hommes de Chris Finch peuvent encore croire à la pôle position en fin de saison s’ils remportent leur dernier match face aux Phoenix Suns et que les Denver Nuggets s’inclinent face aux Memphis Grizzlies.

Incroyable scène à Minnesota.

Le staff des Wolves qui affiche le score final de Spurs – Nuggets sur l’écran géant de la salle, le public explose.

Mais pour se donner le droit d’espérer, il fallait s’imposer face aux Hawks ce vendredi soir et la mission fut plus compliquée que prévue. Alors que les pioupious n’ont plus rien à jouer cette saison et sont assurés de se déplacer au United Center pour jouer le play-in contre les Bulls, ils n’ont pas reposé leurs titulaires lors de leur déplacement dans le Minnesota.

Trae Young avait besoin de retrouver du rythme après sa blessure, Dejounte Murray devait se réhabituer à ne pas être l’option numéro 1 prenant 44 tirs et tous les autres étaient là pour entourer ce back-court de stars. Sauf bien sûr Jalen Johnson et Onyeka Okongwu qui ne seront pas non plus disponibles face à Chicago.

Si la force d’Atlanta a été collective lors de ce match avec six joueurs à plus de 12 points, ils n’ont pas pu résister face au Frontcourt dominant des Wolves. Rudy Gobert a été exceptionnel avec 25 points, 19 rebonds et 5 contres à 10/10 au tir et Naz Reid l’a bien secondé avec 19 unités en sortie de banc.

Mais la meilleure nouvelle du soir du côté des loups c’est le retour de Karl-Anthony Towns. Le gros chaton est revenu en douceur, mais a tout de même vite retrouvé ses automatismes notamment avec son coéquipier tricolore à l’intérieur. 11 points, 5 rebonds et 8 passes décisives pour lui.

En plus de son match parfait, c’est Rudy Gobert qui a terminé la rencontre en ne tremblant pas sur la ligne des lancers-francs à 11 secondes de la fin du match. La tour de Saint-Quentin termine sa saison comme elle l’avait commencée… en trombe !

