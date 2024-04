Le Thunder s’empare du trône de l’Ouest en battant les Bucks ! (125-107)

Grâce à une victoire 125-107 face aux Milwaukee Bucks et à une défaite des Denver Nuggets face aux San Antonio Spurs, le Oklahoma City Thunder s’est emparé de la première place de la Conférence Ouest à un petit match de la fin de la saison.

La darling de la saison NBA est à 48 minutes de s’offrir le trône de l’Ouest. Le Oklahoma City Thunder a profité d’un beau cadeau des Denver Nuggets (choke contre les San Antonio Spurs) pour reprendre le pouvoir à un match de la fin. S’ils s’imposent ce dimanche contre les Dallas Mavericks, ils auront d’immenses chances d’accrocher la bannière de champion de Conférence au plafond du Paycom Center.

Les scénarios ce dimanche :

🏀 Si OKC + Nuggets + Wolves gagnent :

1) Thunder

2) Wolves

3) Nuggets

🏀 Si OKC + Wolves gagnent mais pas Denver :

1) Wolves

2) Thunder

3) Nuggets

🏀 Si OKC + Nuggets gagnent mais pas Wolves :

1) Thunder

2) Nuggets

3) Wolves

🏀 Si Nuggets + Wolves… https://t.co/7ehKp6XYlT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2024

Mais pour pouvoir bénéficier des déconvenues de leurs adversaires directes, encore fallait-il s’imposer face aux Milwaukee Bucks ce vendredi soir. Privés de Giannis Antetokounmpo, les Daims n’ont pas lutter longtemps face à la bande de jeunes de Mark Daigneault. Les hommes de l’Oklahoma se sont appuyés sur une défense agressive pour prendre 17 points d’avance dès la fin de la première mi-temps (10 interceptions sur la période).

Ils ont ensuite maintenu cet écart grâce à un Aaron Wiggins très inspiré dans le quatrième quart-temps. 12 dernières minutes au cours desquelles Olivier Sarr et Ousmane Dieng sont entrés histoire de se défouler avant leur match décisif en Finales de G League. Seul le grand frère d’Alexandre a réussi à noircir un poil la feuille de stats avec un rebond.

Avant cela, Chet Holmgren et Brook Lopez se sont rendus coup pour coup à distance et sous le cercle, dans des styles similaires, tels deux Spidermans qui se pointeraient du doigt. Shai Gilgeous-Alexander a fait le boulot malgré une adresse en berne (23 points et 7 passes à 7/21 au tir) et Jalen Williams a prouvé une fois de plus son importance (17 points et 5 passes).

Chet Holmgren tonight

22 PTS

9-13 FG

9 REB

3 AST

1 STL

3 BLK pic.twitter.com/1lHmMaX023

— Brandon Rahbar (@BrandonRahbar) April 13, 2024

De l’autre côté, les Milwaukee Bucks ne semblaient pas en mesure de trouver de la variation dans leur attaque et de faire oublier Giannis Antetokounmpo. Il faut dire que Damian Lillard non plus n’a participé à la rencontre … tout de suite ça se complique.

Les joueurs du Wisconsin sont toujours deuxième de l’Est malgré cette défaite, mais pourraient bien chuter jusqu’à la quatrième place de la Conférence en cas de revers lors de l’ultime match face au Magic dimanche.

