Victor Wembanyama colle 34 points et 12 rebonds face aux Nuggets, les Spurs s’imposent ! (121-120)

Quel match ! Victor Wembanyama n’a d’abord pas illuminé la salle de San Antonio, mais s’est ensuite élevé à un niveau de jeu impressionnant pour faire revenir les Spurs face aux Nuggets. Cela donne une ligne statistique encore une fois dingo : 34 points, 12 rebonds, 5 passes, 1 interception et 2 contres à 12/27 au tir dont 5/12 à 3-points. En prime ? Devonte’ Graham inscrit le tir de la victoire à 1 seconde de la fin !

Les statistiques complètes

Chaque début d’article visant à résumer un match de Victor Wembanyama commence sensiblement de la même manière : on manque d’adjectifs pour qualifier ce bonhomme. Cette nuit, le pivot français des Spurs a été étincelant comme il l’a très rarement (jamais ?) été. Sur une très courte séquence certes, mais il s’est approché de la définition d’injouable. Allez, on ne fait pas durer le suspense plus longtemps.

Victor Wembanyama était particulièrement énervé dans cette première mi-temps.

Il s’est d’abord plaint de plusieurs contacts non sifflés sur lui, a eu une brève altercation avec Gordon, et a fini par écoper d’une faute technique après avoir hurlé sur l’arbitre.

17 points, en 3 minutes. Vous avez bien lu. 17 points. 3 minutes. Contre les champions NBA en titre. Pourquoi, comment ? Heat check de fou malade, Wemby a écrasé les Nuggets sans laisser de miettes. Cela s’est passé au retour du vestiaire, après un accrochage avec Aaron Gordon juste avant la pause qui a pas mal agacé Victor, provoquant une faute technique contre lui. Bon, comme ça vous saurez aussi qu’il faut pas le chauffer.

Les 17 points (!!!!) de Victor Wembanyama en 3 MINUTES 😭 pic.twitter.com/TbkAmqVhBu

Dans son sillage, les Spurs, qui étaient menés de 18 points à la pause, reviennent très sérieusement dans le match. Les Nuggets tentent de reprendre les devants, mais le mal est fait : la salle est surchauffée, tout le public crie pour pousser sa troupe au bout de l’effort. Jamal Murray et ses 35 points cette nuit n’y feront rien, c’est Devonte’ Graham qui a le dernier mot : 4 points dans la dernière minute, dont le tir de la gagne à 0.9 seconde de la fin. Denver est désarçonné, et laisse filer la dernière possession sur une violation du temps de remise en jeu. Victoire des Spurs, qui rebat toutes les cartes dans la course au sommet de l’Ouest !

FOLIE À SAN ANTONIO !! pic.twitter.com/0Kpc8CCcPB

Le point classement qui va bien !