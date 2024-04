Les Cleveland Cavaliers se sont imposés 129-120 face aux Indiana Pacers au terme d’un match disputé. Le cinq majeur a été performant, la banc bien moins, mais l’essentiel est fait, la franchise de l’Ohio est qualifiée pour les Playoffs et aura l’avantage du terrain au premier tour. Congrats !

Les statistiques

Grâce à leur victoire face aux Pacers ce vendredi soir, les Cavaliers ont validé leur ticket pour les Playoffs. Les hommes de JB Bickerstaff profitent même de la défaite du Orlando Magic contre les Sixers pour s’assurer une place dans le Top 4 de la Conférence Est. Ils auront l’avantage du terrain au premier tour.

Les Cavaliers peuvent remercier leurs titulaires. Dès le début de la rencontre, Donovan Mitchell (33 points) et Jarrett Allen (29 points et 12 rebonds) ont pris le dessus sur Tyrese Haliburton et Myles Turner. Dans chaque quart-temps, les passages du cinq majeur permettaient aux locaux de respirer.

Tonight vs the Pacers:

Donovan Mitchell:

33 PTS

5 AST

4 REB

4 STL

Jarrett Allen:

29 PTS

13 REB

13-14 FG

Cavs clinch home-court advantage for the first round of the NBA playoffs!#LetEmKnow pic.twitter.com/iwYk1wnuJc

— CavsMuse (48-33) (@CavsMuse) April 13, 2024

Car en face, TJ McConnell et Obi Toppin se sont mués en Steve Nash et Amare Stoudemire le temps d’un soir (non). Mais toute de même, les deux hommes ont terminé la rencontre avec un +/- positif et ce n’est pas un hasard. Ils sont parvenus toute la soirée à changer le rythme du match et ont forcé certains titulaires de Cleveland à s’approcher des 40 minutes de jeu.

Dans une fin de match serrée, c’est un énorme step-back de Darius Garland et une faute très évitable de Tyrese Haliburton sur Max Strus qui ont fait la différence. Le meneur star des Pacers malgré des statistiques plutôt flatteuses (19 points et 12 passes à 7/12 au tir) a d’ailleurs manqué de justesse toute la soirée en témoignent ses cinq inhabituelles pertes de balle.

Le shoot très très clutch de Garland : pic.twitter.com/jllKmIfNf0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2024

Les Cavs ont connu des passages plus ou moins bons cette saison, mais peuvent enfin souffler à un match de la fin de l’exercice, ils seront de la partie fin avril. En fonction de leur dernière performance ainsi que celles des Milwaukee Bucks et des New York Knicks, les hommes de l’Ohio peuvent encore finir la régulière à la troisième place. Rendez-vous dimanche pour être fixé et connaître le nom de leurs adversaires du premier tour.

Le point classement qui va bien !