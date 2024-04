Si on parle beaucoup de l’Ouest et de son tableau ultra serré, la Conférence Est est elle aussi un mouchoir de poche. Moins de trois matchs séparent les places 5 à 8, et l’ordre peut encore changer du tout au tout. On fait le point équipe par équipe en vue du play-in.

Chaque franchise dont on parlera dans les lignes ci-dessous est déjà assurée de participer a minima au play-in, mais l’écart est très faible au classement actuel. Les places 5 et 6 fileront en Playoffs, les 7 et 8 s’entretueront avant.

5 – Cleveland Cavaliers (46 – 33)

6 – Indiana Pacers (45 – 34)

7 – Philadelphie Sixers (44 – 35)

8 – Miami Heat (43 – 35)

Seule confrontation directe à noter, celle entre les Cavaliers et les Pacers mardi soir à 1h. Autrement dit, ce sera la course à celui qui fera le moins de faux pas, alors qu’il ne reste que trois ou quatre rencontres. Surtout que les calendriers se valent à peu près, et aucun ne semble trop ardu.

Les Cavaliers : sale momentum mais encore de la marge

Dans un mois d’avril terrible, les Cavs viennent de perdre trois rencontres consécutives et semblent être l’équipe la moins en forme du groupe. Mais malgré tout, 2 matchs d’avance sur les Sixers avec trois à jouer, il faudra une catastrophe absolue pour chuter, d’autant plus que le calendrier est plutôt tranquille (Pacers, Hornets, Grizzlies). Plus de détails sur leur mauvaise série ici.

Les Pacers : la très bonne opération du jour

La nuit dernière, Indy a eu l’excellente idée de s’imposer sur le fil face au Miami Heat (117-115). Même si Tyrese Haliburton est dans une période compliquée depuis deux bons mois, le collectif est bien rôdé et les role players se relaient comme il faut pour épauler les cadres. Il faudra composer avec Atlanta, Cleveland et Toronto pour clôturer la saison, c’est-à-dire qu’ils ont leur destin entre leurs mains. Sans faux pas, pas de play-in dans l’Indiana cette année !

Les Sixers : une forme plutôt jojo

Pas de secret, récupérer un MVP en titre ça aide pour gagner des matchs. Alors que Philly glissait inlassablement au classement depuis le mois de janvier, le retour de son franchise player coïncide avec une série de cinq victoires consécutives. Au menu, un beau choc avec Orlando avant les formalités Nets et Pistons. Tout à fait possible de les voir faire un 3/3… mais pas certain que cela suffise pour éviter le play-in. Si les Pacers assurent et les Cavs sauvent les meubles, le come-back aura été trop tardif.

Le Heat : trop difficile d’éviter le play-in ?

Miami est la seule équipe qui a encore quatre matchs à disputer, et en théorie rien n’est impossible. Mais la défaite de la nuit dernière survient au pire moment. Même s’ils se débrouillent bien face à Atlanta (plutôt possible) et Dallas (plutôt bon courage), le groupe de Spo n’est plus maître de sa destinée. La double réception de Toronto est parfaite pour finir la saison, mais pourrait être inutile pour se glisser à la place 6.

Les tie-breakers : attention, le cerveau fume

Cavs – Pacers : Cleveland est mené 2-1, mais un beau face à face nous attend dès mardi soir.

: Cleveland est mené 2-1, mais un beau face à face nous attend dès mardi soir. Pacers – Sixers : Philly a perdu la série de la saison 2-1, il faudra donc terminer devant eux, mission difficile

difficile Heat – Pacers : encore une fois, les hommes en jaune et blanc ont remporté la série 2-1

: encore une fois, les hommes en jaune et blanc ont remporté la série 2-1 Sixers – Cavs : égalité 2-2, mais avantage Cavs sur les victoires dans la conférence

Sixers – Heat : égalité 2-2, mais léger avantage Heat sur les victoires dans la conférence

Rappel des petites règles :

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Les Pacers et les Cavaliers semblent donc être en mesure de garder leurs places qualificatives aux Playoffs, mais un accident est vite arrivé. La dernière semaine commence dès demain soir, avec les Sixers et le Heat en embuscade !