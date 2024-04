Selon un sondage pas du tout officiel de l’Institut IFLOP, le mois d’avril est unanimement le mois préféré des fans de NBA. Les fleurs bourgeonnent, les terrasses réouvrent et c’est surtout le début des Playoffs ! Pour les chanceuses et les chanceux parmi vous qui ont prévu de voyager aux États-Unis pendant cette période, voici quelques conseils pour ne pas rater l’opportunité d’assister à un match de post-saison.

Voir un match de NBA en vrai, c’est déjà une expérience inoubliable en soi. C’est une case à cocher dans sa bucket list au moins une fois dans sa vie. Le niveau de jeu, les animations pendant les temps morts, les stars du basket et hors basket présentes à quelques mètres de vous et un verre de soda de 3,5 L à siroter dans un siège XXL, on ne fait rien de semblable en France à l’exception du NBA Paris Game. Mais en Playoffs, tout est multiplié par trois ! Alors si vous êtes assez prévoyant ou juste hyper veinard de vous trouver à Miami dans la ville d’une équipe performante au printemps, vous ne pouvez pas manquer ça.

On est bien d’accord, mais comment s’y prendre ?

Effectivement, la post-saison NBA a un fonctionnement particulier et on peut vite s’y perdre entre les dates et les lieux où vont se dérouler chaque rencontre. On connaît bien cette situation, car cette question revient fréquemment sur nos réseaux sociaux : par où passer afin d’acheter mes billets pour les Playoffs NBA ? Comment s’assurer d’être dans la salle pour un match dont on ne connaît même pas encore précisément le jour ou l’adversaire ? C’est à ce moment précis que la plateforme Hellotickets entre en jeu. Mais avant de vous demander quelle place choisir pour le mieux voir, voici un petit tuto pour tout comprendre et éviter les pièges et les déceptions lors de votre voyage aux States.

Les Playoffs NBA, comment ça marche ?

Avant de vouloir y assister, autant savoir ce dont on parle. Les Playoffs NBA se déroulent de la mi-avril à la mi-juin et opposent les 8 meilleures équipes de chaque Conférence. Les équipes sont réparties dans un tableau en fonction de leur résultat en saison régulière de la même manière que les têtes de séries à Roland Garros (1 contre 8, 2 contre 7, 3 contre 6 et 4 contre 5). Le champion de la Conférence Est affronte ensuite le champion de la Conférence Ouest lors des Finales NBA.

Chaque série de Playoffs se dispute au meilleur des sept manches ce qui signifie que la première équipe à remporter quatre matchs se qualifie pour le tour suivant. En cas de sweep (4 victoires à 0), les trois rencontres suivantes sont inutiles. En cas de victoire 4-1, les deux matchs suivants sont annulés, et ainsi de suite.

Les quatre équipes qui ont terminé la saison régulière avec le meilleur bilan au sein de leur Conférence auront l’avantage du terrain lors du premier tour des Playoffs. Cela signifique qu’elles accueilleront les matchs 1 et 2, puis les matchs 5 et 7 si nécessaires. Idem pour les tours suivants où le home-court advantage est donné à la meilleure tête de série (ou à son vainqueur).

Depuis 2020, la NBA a décidé de mettre en place le Play-in Tournament. Les équipes classées de 7 à 10 dans chaque Conférence s’affrontent à la fin de la saison régulière pour obtenir les deux derniers tickets pour les Playoffs.

Quand est-ce que le calendrier officiel des matchs de Playoffs NBA est connu ?

Il faut généralement attendre la fin de la saison régulière pour connaître le classement définitif de chaque équipe ainsi que le calendrier des Playoffs. Ce dernier est complété au fur et à mesure des résultats du Play-in Tournament qui se déroule les cinq jours qui suivent la fin de la saison régulière.

Cette saison, on connaîtra les 6 premières équipes qualifiées au sein de chaque Conférence après les matchs de la soirée du dimanche 14 avril et les dernières affiches seront connues au terme du Play-in Tournament, dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 avril. Le calendrier officiel des Playoffs sera évidemment disponible sur TrashTalk, vous ne pourrez pas vous tromper !

Quand peut-on acheter ses places de match pour les Playoffs NBA ?

Même si le calendrier n’est pas encore défini, vous pouvez déjà réserver vos billets pour les Playoffs NBA chez notre partenaire Hellotickets plusieurs semaines à l’avance pour être sûr d’être dans la salle le jour-J. Le fonctionnement est simple, rendez-vous sur la page de l’équipe en question (par exemple les Boston Celtics) et vous pourrez acheter vos billets pour les matchs qui se joueront au TD Garden.

Attention, le “Home Game 3” ne correspond pas au Game 3 de la série mais au troisième match qui sera joué par les Celtics au premier tour des Playoffs, soit le Game 5 de la série, pour la simple et bonne raison que le Game 3 de la série ne sera pas joué à Boston. Dans la même logique, le “Home Game 4” correspond donc au septième match éventuel de la série et celui-ci n’aura lieu qu’en cas d’égalité à 3 manches partout.

Que se passe-t-il si j’achète des places pour le Game 7 et que la série est déjà terminée ?

Rien ne vaut l’ambiance et l’intensité d’un Game 7 de Playoffs NBA ! Mais si on aime autant ces rendez-vous, c’est aussi pour leur rareté et il peut donc arriver qu’une des deux équipes ait réussi à s’éviter de transpirer dans un match couperet hyper stressant. Le cas échéant, dommage pour le spectacle mais pas pour votre banquier. Hellotickets prévoit évidemment un remboursement pour les billets des matchs n’ayant finalement pas lieu.

Est-ce que je peux déjà acheter mes places pour les Finales NBA ?

Bien sûr ! Si vous avez lu dans la boule de cristal et que vous avez la certitude que le Miami Heat se qualifiera, une fois de plus, en Finales NBA, rien ne vous empêche de prévoir votre coup en réservant d’ores et déjà votre ticket pour un match au Kaseya Center en même temps que vos vacances à South Beach au mois de juin. Dans le pire des cas, Jimmy Butler n’aura pas réussi à activer le Playoffs mode et vous serez remboursé en cas d’élimination prématurée des troupes d’Erik Spoelstra.

Je vois qu’il reste peu de billets disponibles, y’aura-t-il des réapprovisionnements ?

Comme souvent dans ce genre de cas, c’est le premier arrivé premier servi. Des places sont déjà disponibles pour quasiment l’intégralité des matchs de Playoffs sur Hellotickets et il vaut mieux sécuriser son ticket que de jouer avec le feu, surtout quand on sait qu’on ne reviendra pas de si tôt aux US. Toutefois, de nouveaux tickets devraient être mis à la vente une fois le calendrier final des Playoffs dévoilé.

Puis-je me faire rembourser si je ne suis plus sur place le jour du match ?

Jusqu’à preuve du contraire, il est impossible de lire l’avenir et c’est pour cela que les Playoffs sont aussi palpitants. Malheureusement, ça complique aussi la lecture des calendriers et il est très compliqué de deviner précisément quand un match de Playoffs va avoir lieu. Dans le cas où deux équipes se qualifient très vite pour le second tour, la série peut commencer plus tôt que prévu. À l’inverse, il peut arriver que le premier qualifié attende plus d’une semaine pour connaître son adversaire au prochain tour, ce qui peut retarder le lancement de la série. Dans ce cas, nous vous conseillons d’attendre de connaître le calendrier définitif de la série avant d’acheter vos billets, au risque de regretter votre achat si le match auquel vous vouliez assister a lieu lorsque vous serez dans l’avion.

Si vous vous baladez en Amérique du Nord durant les trois prochains mois, on ne peut que vous recommander de faire un tour dans une salle NBA. Les Playoffs offrent vraiment une expérience à part et vous aurez de fortes chances de repartir avec votre t-shirt Celtic Pride ou votre serviette Rally the Valley en cadeau. Et surtout, continuez de nous taguer dans vos stories en direct des salles de NBA, on adore ça !