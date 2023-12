Tuto : comment acheter des places pour voir des matchs NBA ?

Chaque année, des centaines de fans de NBA décident de réaliser leur rêve et traversent l’Atlantique dans le but de vivre un match en direct des États-Unis. Un pèlerinage à faire au moins une fois dans sa vie mais qui nécessite quand même un peu de préparation. Ça tombe bien, TrashTalk vous explique comment acheter ses billets NBA en ligne pour vivre la meilleure expérience possible, étape par étape.

Pour la majorité d’entre nous, la NBA est une passion qui se vit la nuit. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour débattre en direct à 4 heures du matin et on évite de trop s’agiter sur le canapé pour ne pas réveiller tout le voisinage sur un game-winner de Stephen Curry. Plus qu’une simple passion, c’est même un mode de vie et c’est aussi ce qui fait son charme. Mais au bout d’un certain temps, la curiosité pousse certains à passer à l’action. Et si on y allait ? Et si on se rendait sur place pour voir un match “en vrai”. Au moins une fois, pour voir ce que ça fait.

Ensuite, ça peut aller très vite.

Une fois le billet d’avion réservé et le formulaire ESTA validé, le troisième tiret de la to-do list consiste alors à se procurer des précieux sésames pour un match NBA. On verra plus tard pour le logement, on suivra les recommandations touristiques du Lonely Planet, mais impossible de repartir des US sans avoir vécu l’expérience popcorn, hymne américain et match de basket dans les gradins. C’est là que la plateforme Hellotickets entre en jeu. Mais avant de vous dire comment acheter des billets NBA en ligne à New York, reprenons les choses dans l’ordre, avec les quelques étapes à suivre pour faire de ce voyage une expérience incroyable.

À quelle période partir pour voir un match de NBA ?

Spoiler, n’attendez pas les grandes vacances ! La saison régulière est un long marathon qui commence au mois d’octobre et se termine en avril. Durant ces six mois de l’année, les 30 équipes NBA seront sur le pont quasiment un soir sur deux. C’est donc la période privilégiée pour maximiser vos chances d’assister à un match NBA lors de votre séjour aux States.

Avec un calendrier annoncé au mois d’août et décortiqué en long et en large sur TrashTalk, vous aurez largement le temps d’identifier la date et l’adversaire qui vous intéressent le plus, tout en conciliant vos impératifs personnels et professionnels. Petit conseil en rab, il y aura plus de risque de voir une star être mise au repos si l’équipe est en back-to-back (deux matchs en deux jours), mais cela fait aussi partie des aléas d’une saison NBA.

Quelques soient les joueurs présents sur le terrain, vous en aurez pour votre argent car le show se passe autant sur le parquet qu’autour du match en lui même. D’ailleurs, chaque franchise propose des soirées à thème et des nouvelles animations tout au long de l’année. Pensez à vous renseigner sur le programme des équipes en amont, car les salles doivent rester attractives et renouvellent sans cesse leur offre pour satisfaire leurs clients. Si vous préférez la surprise au dernier moment, allez-y les yeux fermés. Mais si vous êtes curieux et voulez encore mieux définir votre soir de match dans votre voyage, c’est à garder en tête.

La franchise, la ville, le lieu ?

Ça dépend si vous êtes plutôt plage ou montagne. Plus sérieusement, la NBA est installée dans 27 villes aux quatre coins des États-Unis et 1 ville du Canada (Toronto). Il y en a donc pour tous les goûts. Pour les fans les plus hardcore qui ne ratent pas un match des Detroit Pistons (courage), le choix est vite fait et ils vont naturellement se diriger vers Motor City. Mais il n’y a pas que des tacticiens du basket voulant analyser les systèmes en sortie de temps mort qui vont aux US. Il y a aussi des curieuses et des curieux, qui veulent tout simplement goûter ce show à l’américaine.

Quand on part rendre visite à l’Oncle Sam une première fois, il est très probable que l’on arrive à New York ou Los Angeles et c’est tant mieux car les deux métropoles accueillent deux franchises NBA chacune. Les Knicks et les Nets se partagent la Grosse Pomme, les Lakers et les Clippers évoluent pour leur part dans la Cité des Anges. Pas la peine de vous faire un dessin, vous aurez deux fois plus d’opportunités d’assister à un match en passant par l’une de ces villes.

Forcément quand on parle de grande ville ou de gros marché, la demande est immense et les prix des places s’envolent. Certains préféreront donc s’écarter des paillettes d’Hollywood et du mythe du Madison Square Garden pour vivre une expérience en courtside dans une salle à taille plus humaine. Milwaukee est rapidement accessible en bus depuis Chicago et on peut facilement prévoir de passer une journée à Boston, Philadelphie ou Washington lorsqu’on a établi son camp de base à New York. Il faut donc d’abord définir ce qu’on veut : l’affrontement, le lieu, le prestige, ou bien l’expérience au-dessus de tout ?

Sur quelle plateforme réserver ses billets NBA ?

Une fois que vous avez identifié la période de votre voyage, le lieu et le match, c’est le moment d’être stratégique pour vous assurer de pouvoir rentrer dans l’arène une fois sur place. Et c’est là que ça peut devenir complicado. Par où passer ? De nombreux sites existent et on peut parfois se perdre un peu devant une offre aussi vaste et des prix aussi variés.

Mais en France, statistiquement et feedbackement parlant, une plateforme sort du lot : Hellotickets.

C’est le leader en réservation de billets NBA en France et en Europe

Ils sont spécialisés dans les sports américains : NBA, NFL, NHL, MLB… CQFD

La prix sont compétitif, souvent meilleurs que sur les sites américains reconnus

Plateforme en français, ce qui évite de sortir le giga-dictionnaire pendant la réservation

Prix en euros, ce qui évite de sortir la giga-calculette-converstisseuse à l’addition

Des places disponibles pour les 30 franchises NBA, même à Indianapolis

Plan de chaque salle disponible avec le détail des prix par section et par rangée

Preview de la vue exacte disponible selon la place sélectionnée

Billets digitaux, donc inutile de préciser une adresse postale aux US pour les recevoir

SAV testé et opérationnel en cas de galère

En vivant à des milliers de kilomètres de l’action, on a parfois ce besoin viscéral de venir sentir par nous-même l’ambiance d’une vraie salle NBA. Alors pour celles et ceux qui hésitent encore à franchir le pas, sautez le pas car vous ne le regretterez pas. Et continuez de nous taguer dans vos stories en direct des salles de NBA, on adore ça !