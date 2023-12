Cinq matchs cette nuit au programme de la NBA, mais cinq matchs forts sympathiques. Des équipes solides presque partout, du basket de qualité à venir. Et le retour de Bradley Beal face aux Warriors en main event. What else ?

Le programme de la nuit :

1h30 : Celtics – Cavaliers

1h30 : Mavericks – Lakers

2h : Bulls – Nuggets

4h : Suns – Warriors

4h30 : Kings – Clippers

Le match à ne pas rater : Suns – Warriors

Le premier match du Big Three ? Wow, peut-être… si Kevin Durant joue, car il est questionnable. En tout cas, Bradley Beal sera lui sur le parquet, après un mois d’absence. Il sera aligné pour la première fois à côté de Devin Booker. De quoi donner du fil à retordre aux Warriors, qui patinent déjà pas mal pour essayer de trouver de la constance. Huit All-Star fouleront potentiellement le terrain. The place to be tonight, c’est Phoenix !

Les français sur le pont

Aucun Français ce soir n’est à attendre, mais le spectacle sera quand même au rendez-vous.

Mais aussi…

Nikola Jokic qui se fait une entrecôte de taureau avant d’attaquer les fêtes, Celtics et Cavaliers pour un duel d’ailiers de fort calibre entre Donovan Mitchell et Jayson Tatum. À Dallas, un match de très haut niveau est attendu entre deux des patrons de la NBA actuelle. D’un côté, l’éternel LeBron James, accompagné par Anthony Davis et une troupe couronnée lors du In-Season Tournament. De l’autre, Luka Doncic, Kyrie Irving et leurs collègues. Quatre noms remplis d’étoiles, de talent. Et un choc qu’on attend avec impatience. Pour finir la nuit, les Clippers reçoivent eux les Kings, match 100% Californie.