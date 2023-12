La finale du In-Season Tournament réalise les meilleures audiences de la NBA en régulière depuis 2018

La finale du NBA In-Season Tournament a été une réussite pour les diffuseurs TV aux États-Unis, qui ont annoncé ce mardi avoir réalisé leurs meilleurs scores d’audience en six ans pour un match en saison régulière (Christmas Day exclu). Un résultat plutôt satisfaisant pour la NBA, qui souhaitait attirer les téléspectateurs avec sa nouvelle formule.

4 580 000 téléspectateurs en moyenne pour la finale Lakers – Pacers du In-Season Tournament. Un pic à 5 680 000 personnes. Des nombres qui peuvent faire sourire la NBA, en plein inconnu avec son format novateur qui a pas mal divisé chez les fans. Diffusés en clair aux États-Unis par la chaîne ABC mais aussi ESPN, le match a trouvé un large public désireux de voir comment les deux équipes sur le terrain allaient aborder la rencontre. Bien sûr, la présence d’une équipe aussi reconnue que Los Angeles a sans doute contribué à produire de telles audiences. ESPN précise même que ces chiffres sont équivalents à ceux d’un gros match de premier tour des Playoffs.

🏀The NBA In-Season Tournament Championship Game averaged 4,580,000 viewers, making it the most-watched non-Christmas NBA game during the regular season in nearly 6 years (Nielsen). More info in the press release below👇

👀For deeper insight: @ESPNFlora https://t.co/BYWNujfq8E

— Ben Cafardo (@Ben_ESPN) December 12, 2023

Cela reste néanmoins un signal positif pour la NBA, puisqu’ESPN indique dans un communiqué qu’il s’agit des meilleures audiences pour un match en saison régulière depuis 6 ans, journée de Noël exclue. De quoi pousser Adam Silver et son équipe à continuer dans l’exploration de nouvelles formules sportives pour la Grande Ligue, bien que le Commish’ himself ait reconnu que le format était perfectible. Les moyennes pour l’ensemble de la compétition ne sont pas connues, mais il s’agira sans doute de l’un des axes de progression pour le tournoi, en essayant peut-être de maximiser l’enjeu lors de la première phase de matchs.

Source : ESPN