Spurs et Pistons : objectif NUL !! Apéro TrashTalk

Deux équipes effraient actuellement la concurrence en NBA. Non pas qu’elles sont fortes, mais plutôt qu’elles sont particulièrement nulles. Spurs à l’Ouest, Pistons à l’Est enchaînent les défaites sans fléchir et l’on se demande jusqu’où cela peut aller… et faut qu’on en parle, alors c’est l’heure de l’Apéro TrashTalk !

20 défaites pour Detroit, 17 pour San Antonio. Les séries de revers sont monstrueuses, à tel point que ça en devient presque grotesque. Pourtant, sur le terrain, ce n’est pas quelque chose qui semble particulièrement forcé. Est-ce que ces deux formations n’ont vraiment rien à offrir ? La Draft, ça justifie de récurer aussi profondément les chiottes de la Grande Ligue ? Autant de questions auxquelles il faut répondre, alors rendez-vous avec Alex et Bibi, sur les poufs, n’oubliez pas le papier toilette car il y a de la taille.