Ils l’ont fait ! Après dix défaites consécutives, les Wizards ont de nouveau goûté à la victoire ce mardi en allant l’emporter chez les Suns au terme d’un money time très disputé. On respire un poil mieux du côté de la capitale américaine.

Pour la box score de ce match, c’est par ici que ça se passe.

Que c’est long dix matchs, surtout quand on n’en a pas gagné un seul. La dernière fois que Washington a placé un petit “w” sur la feuille ? C’était le… 29 novembre, plus de trois semaines de disette pour la troupe de Bradley Beal. Cette nuit pourtant, on n’est pas passé très loin du onzième revers pour les mages de Poudlard. Portés par Deandre Ayton et… Landry Shamet (31 points à 9/16 de loin !), les Suns comptaient en effet dix points d’avance à un peu plus de 5 minutes 30 de la fin. Le début d’un long cauchemar pour Phoenix, qui ne marquera que deux petits points dans les cinq minutes suivantes ! Washington en profite pour poser un petit 20-2 derrière son duo Kuzma-Beal (bien soutenu par Deni Avdija) et prendre le large. Shamet relance le suspense avec deux tirs primés à la suite mais Bradley Beal ne tremble pas sur la ligne pour finir le boulot. Washington respire, enfin !

On risque d’avoir des gros regrets côté Suns. Mener au début du money time c’était l’assurance de gagner l’an passé alors une avance de dix points laissée en route en seulement cinq minutes, ça fait sacrément tache pour la réputation des Cactus. Malheureusement, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour Chris Paul. Parfait leader hier face à l’équipe C des Lakers, le Point God n’a pas brillé face à D.C. Sans Devin Booker, on s’attendait à ce qu’il prenne les choses en main pour verrouiller la victoire et il n’aura pas su empêcher le naufrage des siens dans les dernières minutes. La casquette de patron aura été laissée au vestiaire cette nuit.

Enfin une victoire pour les Wizards, qui peuvent enfin oublier leur série noire et retrouver un peu de confiance. Maintenant, il va falloir éviter la rechute et ça passe par une victoire sur le terrain du Jazz. Pas une promenade de santé..