Grizzlies et Nuggets avaient rendez-vous dans le Colorado pour le choc de la nuit en NBA. En maitrise de bout en bout, Denver l’emporte facilement 105-91 et s’empare par la même occasion de la première place de la Conférence Ouest !

Pour la box score maison de cette rencontre, bah y’a qu’à suivre le lien magique.

On s’attendait à un duel au couteau entre Nuggets et Grizzlies, avec si possible un money time sous oxygène pour nous divertir jusqu’au petit matin. Pas de bol pour les amateurs de suspense, les joueurs de Denver n’avaient pas envie de se faire de frayeurs inutiles. Auteurs d’un énorme début de match, les copains d’un Nikola Jokic encore en triple-double (13 points, 13 rebonds et… 13 passes) et auteur de quelques dingueries (cette passe entre les jambes…) ont mené de A à Z, livrant une de leurs prestations les plus complètes de la saison, de surcroit face à un adversaire référencé. Les points positifs sont légion pour Mike Malone. Défensivement, Denver a enfin fermé les portes, limitant Memphis à 91 points, son plus petit total de la saison. Surtout, cette victoire porte le sceau du collectif.

Alors oui le Joker claque son triple-double presque quotidien désormais mais c’est tout le groupe qui a mis la main à la pâte. Aaron Gordon confirme toujours plus son rôle de lieutenant fiable du Jokic, les soldats Brown et Caldwell-Pope ont répondu présent, comme le rookie Christian Braun, qui n’a pas eu les mains tremblantes pour sa première titularisation en carrière. La victoire est propre, maitrisée, alors que Jamal Murray et Michael Porter Jr. sont – rappelons-le – sur la touche. Même le comeback dans le money time de Memphis n’aura pas affolé Denver, qui aura renvoyé un coup de semonce avec Aaron Gordon pour finir le boulot. On aura bien aimé aussi le show déployé par les chercheurs d’or, qui ont accumulé les gros dunks durant tout le match. Tomahawk, reverse, dunk à deux mains, il y avait de quoi remplir un Top 10 sans problème.

Côté Grizzlies, Ja Morant aura été au rendez-vous avec un énorme double-double (35 points, 10 passes mais aussi… 7 turnovers). Malheureusement autour de lui, c’était plus compliqué, avec un Dillon Brooks qui n’a pas du tout pesé dans les débats. C’est là qu’on se dit qu’un Desmond Bane aurait été bien utile pour aider le leader à combler le retard au tableau d’affichage. Les hommes du Tennessee vont pouvoir souffler un peu avant de relancer la machine. Ils ne joueront que vendredi, ça sera à Phoenix pour un autre choc du Top 4.

Denver avait l’occasion de prendre la tête à l’Ouest et les Nuggets n’ont pas laissé filer cette chance en dominant avec sérieux les Grizzlies à la Ball Arena. Victoire référence pour la bande du Joker.