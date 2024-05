Les Jeux Olympiques de Paris 2024 n’auront lieu que dans deux mois mais la capitale se met déjà au sport (et pas n’importe lequel). Du 22 au 26 mai 2024, La Place présente une édition spéciale de son événement phare Playin’Paris avec la finale du tournoi de basket 3×3, un DJ contest, de nombreux concerts, une performance de graffiti et un battle international de breaking avant l’afterparty de clôture du festival pour une fin en apothéose digne d’un Game 7.

Les Parisiennes et Parisiens ne risquent pas s’ennuyer cet été. Ça, on le savait déjà. Mais il n’est jamais trop tôt pour décider que l’été a commencé. Nous vous présentions récemment Playin’Paris. Un événement cool avec des gens cools, pour passer un bon moment devant un tournoi de 3×3 au niveau relevé et plein d’autres animations en rapport avec la street culture. Bonne nouvelle, une nouvelle édition est dans les cartons. Même un peu plus que ça puisque les joyeusetés commenceront ce mercredi avant de monter en puissance au fur et à mesure de la semaine.

C’est la troisième édition de ce projet fédérateur réunissant sport, musique, danse et arts visuels sous la Canopée de Westfield Forum des Halles et à La Place dans le 1er arrondissement de Paris. Cette année encore, les meilleures équipes de basket 3×3 qualifiées durant les 4 qualifications en avril, les challengers sélectionnés pour le DJ Contest et les meilleurs Bboys et Bgirls au monde, s’affronteront en public en plein cœur des Halles. Alors avant d’aller encourager nos Bleues et nos Bleus fraichement qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, vous pourrez découvrir la discipline ce samedi.

En plus de toutes ces compétitions sportives et artistiques, Playin’Paris a prévu une programmation de concerts exceptionnels en indoor et en outdoor pour son volet festival. On spoile ? Allez, voici quelques noms qui se succèderont sur scène : S.Pri Noir, B.B. Jacques, Tuerie, Leys, Ocevne, Squidji… Oups, on en a déjà un peu trop dit.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Playin’Paris (@playin_paris)

Comme lors des deux précédentes éditions, la grande finale de Playin’Paris opposera ce samedi 25 mai la crème des équipes de basket 3×3 féminines et masculines, sorties gagnantes des phases qualificatives du printemps à Paris et en Seine-Saint-Denis. Des équipes internationales seront invitées en phase finale avec l’équipe allemande de Thüringen et une autre américaine de Los Angeles (Venice Ball), signifiant ainsi le lien avec la prochaine ville Olympique en 2028. Les équipes finalistes et internationales bénéficieront d’un camp de basket à l’issue du tournoi, encadré par les coachs de la Diarra Academy, l’académie basket fondée par Mamoutou “Mam” Diarra, ancien international de basket français. Cerise sur le gateau ou rider sur le alley-oop, le tournoi sera agrémenté d’un concours de dunks pour ambiancer les tribunes installées sous la Canopée des Halles.

Playin’Paris se présente comme le projet d’envergure de La Place en lien avec les J.O de Paris 2024. Il permet à la fois la détection et l’accompagnement de talents sportifs et artistiques issus des quartiers parisiens et franciliens, la sensibilisation au sport et à la culture comme moyen d’émancipation et une grande célébration culturelle et sportive d’envergure !

