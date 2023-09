La Coupe du Monde 2023 vient de se terminer et la NBA ne reprend que dans six semaines ? Nos amis parisiens ont de la chance, il y aura de quoi se divertir du côté de Paname ce week-end au Playin’Paris. L’événement basket 3×3, djing, danse et showcases revient pour une seconde édition, ce samedi 16 septembre.

La Place, le centre culturel et d’expression dédié au hip-hop à Paris dont la mission et de promouvoir l’ensemble des esthétiques et pratiques artistiques de ce mouvement et d’encourager la création, présente la finale de Playin’Paris le 16 septembre prochain.

Ce projet fédérateur réunissant sport musique et danse revient pour une deuxième édition liée à Paris 2024. Cette année encore, les meilleures équipes de basket 3×3 qualifiées durant le tournoi d’été, et les DJs les plus performants sélectionnés la veille à La Place, s’affronteront en public en plein coeur des Halles.

Comme lors de la première édition, la phase finale de Playin’Paris opposera la crème des équipes de basket 3×3, sorties gagnantes des tournois qualificatifs d’août sur les trois playgrounds parisiens : Ladoumègue (19ème), Philippe Auguste (11ème), et Jardins d’Éole (18ème).

Playin’Paris donnera à nouveau l’opportunité à des pépites du Djing de performer en public sous la Canopée des Halles. Sélectionnés la veille par un jury de pros, les DJs auront 2 mn 30 pour dévoiler leurs meilleurs tricks et transitions, avant d’être départagés par un jury de DJs et artistes professionnel·le·s (Dirty Swift, Dj Ayane, Moody Mike, Dj Viktor…).

Un événement gratuit au coeur des Halles

Avec Playin’Paris, La Place clôture l’été avec un événement gratuit, accessible à tous, fédérateur et festif. 5000 personnes sont attendues pour assister à cet événement culturel majeur où vont s’affronter 15 équipes de basketball et 4 DJs finalistes avec showcases de rap, démos de danse et autres surprises. Par ici le programme !

Playin’Paris : le programme

Vendredi 15 septembre :

Qualifications du DJ Contest

19h – 23h : Qualifications DJ + DJ sets de Dirty Swift, Moody Mike et DJ Stresh

(La Place – indoor)

Samedi 16 septembre :

Finale Playin’Paris

10h – 19h : Tournoi de basketball 3×3 et DJ Contest

Avec des sets de DJ Lexxo, Mel Woods, Moody Mike, DJ Ayane

14h40 : Show de danse (cie Non Comm/un)

15h : Dunk Contest

17h30 : Show breaking (Naomi the scandal, Jojo Caramel, Paul Davis)

19h40 : show de clôture avec Green Montana – Vicky R

(Westfield Forum des Hall – outdoor)



After party Playin’Paris : soirée 3H33

23h – 5h : Kapela, Yugson, DJ Jim

(La Place – indoor)

La Place est le centre culturel hip-hop de Paris. Ce lieu d’expression dédié au hip-hop a été crée en 2016 avec pour mission de promouvoir l’ensemble des esthétiques et pratiques artistiques de ce mouvement culturel, ainsi que ses prolongements dans les arts visuels ou le cinéma, à travers des actions de diffusion, de transmission, de soutien à la création et d’accompagnement.

Situé au coeur de Paris, sous la canopée des Halles, La Place est équipée d’une salle de concert, d’un studio de diffusion et de création, d’un espace d’exposition, d’un bar et dispose de 8 espaces de création, adaptables à toutes les pratiques (enregistrement, répétition, montage vidéo, arts graphiques, danse…).

