Les Bâtisseurs du Sport, c’est l’engagement de BigMat pour promouvoir la pratique du sport amateur. Pour sa cinquième édition, après être passé par le foot et le handball, BigMat s’investit dans le basket et organise une journée pour les jeunes animée par un ambassadeur, et pas n’importe lequel ! C’est Boris Diaw qui ira intervenir auprès de la relève du Stade Vénolien Basket et leur donnera l’opportunité de passer la journée avec lui.

L’idée de l’association entre BigMat et Act for Sport, c’est de mettre l’humain au cœur d’un projet autour du sport amateur grâce au programme “Les Bâtisseurs du Sport”. Le concept ? Un jeu-concours mettant en compétition les 132 clubs sponsorisés par l’enseigne spécialisée dans les matériaux de construction, avec à la clé une journée pour les jeunes du club avec un ambassadeur du sport. Après Thierry Omeyer qui avait renfilé les gants le temps d’une journée, la saison 5 n’est parrainée par nul autre que Boris Diaw. Avec en plus son engagement aux côtés de l’équipe de départementale de Biscarosse qu’il s’apprête à emmener en finale de la Coupe des Landes, Babac a décidemment choisi d’en faire beaucoup pour le basketball amateur cette saison.

Le fonctionnement du concours ? Chacun des clubs sponsorisés par BigMat partage des photos avec le #BigMatSportingClub sur leurs réseaux sociaux. Un club par mois est d’ores et déjà désigné comme gagnant pour avoir une dotation de 20 vestes de l’équipementier partenaire de la marque. Et pour aller avec ça, toutes les équipes U18/19 des clubs participants sont automatiquement inscrits à un tirage au sort pour avoir la chance de rencontrer Boris Diaw et passer une journée avec lui. Le tirage au sort a eu lieu le 11 avril, c’est bien le Stade Vénolien Basket qui aura le privilège de voir Boris Diaw venir passer la journée du mercredi 12 juin avec les jeunes de son club, à Verneuil sur Avre en Normandie. Restez connectés, TrashTalk sera sur place pour suivre l’évènement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BigMat France (@bigmatfrance)

L’investissement de BigMat dans le sport amateur ne s’arrête pas à une simple intervention d’un ambassadeur renommé dans sa discipline. En équipant les clubs à proximité de ses points de vente, la marque participe au rayonnement de ces associations sportives. Depuis six saisons et avec plus de 2250 clubs sponsorisés pour plus de 57 000 licenciés dans sept pays différents, BigMat est devenu un des acteurs les plus engagés pour le rayonnement du sport amateur.

En plus de s’engager dans la rénovation des infrastructures sportives de ses clubs partenaires, c’est notamment les kits de match (maillots, shorts, chaussettes), représentant annuellement presque 30% du budget pour les clubs amateurs qui sont pris en charge par BigMat. Chaque année, c’est près de 10 000 licenciés qui sont équipés par BigMat, avec en moyenne 1 200€ de dotation par club. De quoi permettre aux clubs de plus investir dans le sportif, en recrutant éducateurs et coachs. Une excellente raison de célébrer cet engagement lors de la journée du 12 juin qui restera en mémoire des jeunes concernés par l’évènement.

Au programme de cette journée du 12 juin ? Des ateliers supervisés par Coach Boris. Spoiler, ça ne devrait pas beaucoup travailler la main gauche, Babac avouant récemment en interview n’avoir marqué aucun panier de sa main faible sur l’ensemble de ses 14 saisons en NBA (1064 matchs quand même). Pour quoi faire quand on a une main droite de velours comme l’ancien MIP en 2006 avec les Suns ? Ensuite, tout le monde passera à la collation, étape obligatoire pour souder un groupe. Puis ce sera l’heure des matchs et autres défis. Qui veut affronter un champion NBA dans un H.O.R.S.E ou au Lucky Luke ?

Le 12 juin, une nouvelle génération de joueurs amateurs aura le privilège, grâce à l’initiative de BigMat, de passer entre les mains d’un ambassadeur de renom, donnant l’occasion d’éveiller une vocation, de rencontrer son idole ou tout simplement de s’amuser entre amis. On compte sur les copains du Stade Vénolien pour profiter de cette journée inoubliable au nom du SRC La Clayette, du BC Riorges et de tous les autres clubs qui ont participé au concours et qui ont fait de cette cinquième saison des Bâtisseurs du Sport une belle réussite.