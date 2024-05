Absent des parquets depuis fin avril, Kristaps Porzingis a vécu depuis le banc le parcours des Celtics jusqu’en Finales NBA. Mais il pourrait bien être en tenue pour le Game 1 de l’ultime série à Boston.

C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a apporté la dernière update concernant KP.

Alors que les Finales NBA débuteront seulement le 6 juin, soit le jeudi de la semaine prochaine, Porzingis devrait avoir le temps de participer à des cinq-contre-cinq à l’entraînement, ce qui représente souvent la dernière étape avant un retour sur les parquets. Il y a donc des raisons légitimes d’espérer un retour du pivot letton pour le Game 1 de la finale.

Pour rappel, Kristaps Porzingis s’était blessé au mollet lors du Game 4 face à Miami au premier tour des Playoffs.

Woj said Game 4 was the earliest Kristaps Porzingis could have come back. Boston is expected to get him into 5-on-5 before Game 1 of the Finals, should they make it. The hope is to have him ready for Game 1.

Also said the Mavericks expect to have Maxi Kleber for the Finals.

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) May 27, 2024

Sans KP, les Celtics n’ont perdu qu’un seul match, face aux Cleveland Cavaliers dans le Game 2 des demi-finales de conférence. Depuis ? Boston reste sur six victoires consécutives grâce notamment à la production de l’éternel Al Horford, qui a bien step-up en l’absence de Porzingis.

Néanmoins, alors que Dallas (ancienne équipe de KP au passage) devrait vraisemblablement affronter Boston en Finales, les Celtics auront besoin de toutes leurs armes dans la raquette. Les Mavs vont se pointer avec une rotation intérieure composée de Dereck Lively II (s’il est remis de sa blessure), Daniel Gafford et Maxi Kleber, autant dire qu’il y a du monde. Alors même si on kiffe l’apport de tonton Horford, ce dernier n’apporte pas cette combinaison protection de cercle – menace extérieure si caractéristique à KP.

Vous l’avez compris, le Letton aura un rôle crucial à jouer face à Dallas.

Source texte : ESPN