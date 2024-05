Mavericks : Dereck Lively II out pour le Game 4, Maxi Kleber de retour ?

Alors qu’ils ne sont qu’à une petite victoire d’une qualification en Finales NBA, les Mavericks ne pourront pas compter sur Dereck Lively II ce soir face aux Wolves. Par contre, Maxi Kleber pourrait faire son retour.

La rotation intérieure des Mavs risque d’être bien différente lors du Game 4 de ce mardi contre Minnesota.

D’après Chris Haynes de Yahoo Sports, le pivot rookie Dereck Lively II est annoncé forfait, lui qui a pris un très gros coup derrière la tête lors du Game 3. Officiellement touché à la nuque, Lively II n’est en revanche pas entré dans le protocole commotion. Un retour rapide est espéré à Dallas.

Pendant ce temps-là, on a aussi appris via Shams Charania (The Athletic) que Maxi Kleber pourrait faire son retour ce soir, lui qui est absent depuis début mai à cause d’une blessure à l’épaule. Il est officiellement considéré comme “incertain”.

Prayers up for Dereck Lively II pic.twitter.com/t3VjLRWGSE

— Robert Griffin III (@RGIII) May 27, 2024

Avec l’absence de Dereck Lively II, les Mavs vont devoir faire sans l’une de leurs deux tours dans la raquette. En alternance avec Daniel Gafford, le rookie apporte une énorme dimension verticale aux Mavs à travers sa capacité à conclure les lobs de Luka Doncic, sa grosse présence au rebond et ses capacités défensives. Il est aussi capable – plus que Gafford – de faire la bonne passe au bon moment quand Luka lui file la balle après un blitz défensif. Tout ça pour dire que les Mavs n’en seraient sans doute pas là sans lui.

Son absence pourrait être compensée par le retour de Maxi Kleber, mais ce dernier possède un style complètement différent du rookie. Kleber, c’est plus l’intérieur qui écarte le terrain à travers sa capacité à shooter de loin, et qui défend au sol plutôt que dans les airs. On est donc presque à l’opposé de ce que peut apporter Lively, mais Kleber est maxi-important aussi. Reste à voir dans quel rythme sera l’Allemand si son retour se confirme.

Si les deux joueurs venaient à manquer ce soir, c’est Dwight Powell qui devrait recevoir des minutes en back-up de Daniel Gafford.

___________

Sources texte : Bleacher Report, The Athletic