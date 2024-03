Sur une très grosse dynamique depuis trois semaines, les Mavericks ont pris place dans le Top 6 de la Conférence Ouest et peuvent même espérer monter encore plus haut dans la hiérarchie. Clairement, la bande de Luka Doncic impressionne. Plus fort encore : elle fait flipper.

Si les Denver Nuggets – champions en titre et guidés par le MVP Nikola Jokic – font logiquement figure de favoris, les Playoffs s’annoncent très ouverts dans le Wild Wild West. Il y a du talent partout, huit équipes sont au-dessus ou près des 60% de victoires, et certaines préchauffent sérieusement en vue de la postseason.

Parmi elles ? On a donc Dallas.

Neuf victoires en dix matchs pour les Mavericks, bilan de 14-6 depuis la trade deadline du 8 février, une attaque élite (6e efficacité offensive cette saison), une défense en pleine progression (10e efficacité défensive depuis la deadline), et un duo Luka Doncic – Kyrie Irving qui peut terroriser n’importe quelle équipe, Denver y compris.

Luka Doncic & Kyrie Irving vs. Denver today:

Luka:

37 Points | 9 Rebounds | 5 3PM

Kyrie:

24 Points | 7 Rebounds | 9 Assists | 1 Buzzer beater

My duo man. pic.twitter.com/E5zeE1cQDK

— 🌟 (@IsoHeavy) March 17, 2024

Impossible, quand vous mettez tout ça ensemble, de ne pas être impressionné – ou au minimum intrigué – par les Mavericks en cette fin de saison. Les coachs adverses, en tout cas, commencent à transpirer.

“J’ai parlé de Dallas à pas mal de gens à travers la Ligue – des coaches, des scouts – au cours des sept à dix derniers jours, et ils m’ont dit, ‘On vient de jouer Dallas, et ils sont effrayants’, ou ‘Je viens de voir Dallas, ils sont bons !’. […] Dallas commence à montrer les crocs.” – Brian Windhorst, ESPN

Ce qui a souvent fait défaut aux Mavericks ces dernières années, c’est soit le manque de créateur derrière Luka Doncic, soit une défense pas au niveau, soit le manque de qualités athlétiques à l’intérieur, ou une combinaison de tout ça.

Aujourd’hui ? Les Mavs ont réglé – au moins en partie – ces problèmes.

Luka Doncic et Kyrie Irving n’ont probablement jamais joué aussi bien ensemble. Les arrivées de Daniel Gafford (avec P.J. Washington) à la deadline et Dereck Lively II à la Draft 2023 ont apporté une grosse dimension aérienne à Dallas des deux côtés du terrain. Et si l’on en croit le coach Jason Kidd, l’équipe n’a jamais été autant concernée en défense, Kyrie et Luka inclus.

“On est hyper concentrés en défense, pour se protéger les uns les autres. Ce n’est pas juste trois gars, c’est tous les cinq.”

L’attaque est pas loin d’être inarrêtable, la défense est focus, les recrues ont bien été intégrées et le groupe vit bien. De quoi faire du bruit en Playoffs à l’Ouest ? Dallas en a les moyens mais avant ça, il y a une place dans le Top 6 de l’Ouest à solidifier pour éviter toute frayeur au play-in tournament.

Si les Mavs continuent sur cette voie, ils seront au rendez-vous le 20 avril (début des Playoffs). Et les coaches adverses pourront alors vraiment s’inquiéter à l’idée de les jouer…

Sources texte : ESPN, The Athletic