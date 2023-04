Dans 48 heures, la saison régulière 2022-23 de NBA sera terminée. Nous connaissons déjà les dix cancres de l’année qui seront en vacances ce dimanche soir quasiment comme les chanceux de la Zone A en France. Par rapport aux prévisions générales d’octobre, on peut dire qu’une seule franchise fait vraiment office de surprise dans le lot.

Voilà, c’est fini… ou presque. La saison régulière 2022-23 ferme ses portes ce dimanche 9 avril au soir, quand les 30 franchises auront joué leur dernier match. Pour certains, l’aventure se poursuit avec le play-in puis les Playoffs. Pour dix autres, c’est la vraie fin et on se donne rendez-vous à la mi-octobre. Parmi eux, on retrouve neuf équipes attendues à ce niveau : Pistons, Hornets, Wizards, Magic, Pacers, Rockets, Spurs, Jazz, Blazers. Et une franchise que personne ne voyait hors du Top 10 après sa finale de conférence l’an passé : les Mavericks.

Les Mavs sont officiellement éliminés de la course aux Playoffs et au Playin Tournament. Fin d’une saison dramatique à Dallas, sans même avoir pu participer au Top 10 de la Conférence Ouest après avoir été en finale de conf l’an dernier. Terrible. pic.twitter.com/MFGSmNXmbi — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2023

Dallas représente la surprise de la saison, mais dans le mauvais sens. Le trade de mi-saison qui envoie Spencer Dinwiddie et Dorian Finney-Smith chez les Nets contre Kyrie Irving fera longtemps parler, surtout si Uncle Drew ne prolonge pas cet été. Pour être performant en NBA, il faut savoir prendre des risques. Parfois ça fonctionne, comme les Raptors ont pu le faire en 2019 par exemple, parfois ça foire. Avec les Mavs, on est plutôt sur la deuxième option pour le moment. Cela profite à la jeune équipe du Thunder qui est récompensée d’une belle 10e place de conférence. Porté par un Shai Gilgeous-Alexander All-Star, OKC s’installe comme l’outsider ultime de ce play-in de l’Ouest.

Savoir qui sont nos dix bonnets d’âne signifie connaître également les vingt bons élèves. Ne manque plus que l’ordre exact des places 5 à 9 dans la Conférence Ouest. Cinq équipes trouvent encore un réel enjeu à cette toute fin de saison. Reste à trouver le quinté dans l’ordre.