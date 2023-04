Officiel : les Mavericks sont éliminés dans la course au play-in tournament !

Opposés aux Chicago Bulls cette nuit, les Mavericks sont tombés 115-112 devant leur public. Une défaite synonyme de vacances, puisque la bande de Luka Doncic est officiellement éliminée de la course au play-in tournament.

Si on nous avait dit ça en début de saison, on ne l’aurait pas cru.

Les Dallas Mavericks, qui ont participé aux Finales de Conférence Ouest la saison dernière, ne participeront même pas aux Playoffs, ni même au play-in tournament. La phrase est incroyable, mais pourtant bien réelle. En perdant leur 43e match cette nuit (grâce à une magnifique deuxième mi-temps perdue 61-45), et le huitième sur les dix dernières rencontres, les hommes de Jason Kidd sont assurés de terminer à la 11e place de l’Ouest, qu’on appelle également dans le jargon la “place du con”.

La déception est évidemment immense au vu des ambitions de la franchise en début de saison, mais les Mavs ne voulaient pas de cette dixième place au classement, dernière place qualificative au play-in et qui appartient désormais au Thunder. Avant le match face aux Bulls, on apprenait effectivement que Kyrie Irving, Tim Hardaway Jr., Josh Green, Maxi Kleber et Christian Wood seraient tous forfaits. Quant à Luka Doncic, qui avait déclaré qu’il jouerait jusqu’au bout “tant qu’il y a un espoir”, il n’a joué que 13 minutes face à Chicago avant d’être mis au frigo. La raison derrière cette décision d’agiter prématurément le drapeau blanc ? Se placer dans la meilleure position possible en vue de la Loterie, afin de récupérer un choix de draft cet été*.

“On se battait pour rester en vie, mais la franchise a décidé de changer de cap.”

D’après Jason Kidd, le propriétaire Mark Cuban et le manager général Nico Harrison ont pris la décision de tanker hier, le jour du match. Une décision “petit bras” pour certains, compréhensible pour d’autres, mais au final le résultat est le même : les Mavs ont fait un énorme pas en arrière cette saison, eux qui se sont écroulés depuis la trade deadline et le transfert de Kyrie Irving.

Place désormais à un été crucial, où Dallas devra absolument se renforcer pour rebondir au plus vite.

*Pour rappel, les Mavericks doivent envoyer leur choix de premier tour 2023 aux Knicks (lié au transfert de Kristaps Porzingis), mais ce pick est protégé Top-10. Dallas était justement 10e au niveau des chances pour la Draft Lottery avant le match, à égalité avec… Chicago.