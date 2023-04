Après une nouvelle fournée de 11 matchs NBA cette nuit, on y voit un peu plus clair au niveau du classement et des confrontations à venir au play-in tournament ou en Playoffs. L’occasion de faire le point, histoire de tout savoir avant le dernier week-end de la saison régulière.

Le classement de la Conférence Ouest, à 24h de la fin de la saison régulière. pic.twitter.com/Ec3JXTSsPx — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2023

Le classement de la Conférence Est, à 24h de la fin de la saison régulière. pic.twitter.com/r5m20RuQ4U — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2023

Les Mavs sont officiellement éliminés de la course aux Playoffs et au Playin Tournament. Fin d’une saison dramatique à Dallas, sans même avoir pu participer au Top 10 de la Conférence Ouest après avoir été en finale de conf l’an dernier. Terrible. pic.twitter.com/MFGSmNXmbi — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2023

Le Thunder est officiellement qualifié pour le Playin Tournament. En attendant leur résultat, saison énorme pour cette équipe qui continue à progresser, avec des jeunes qui cartonnent et ont un avenir royal. Un step de plus vers le respect, c’est l’heure de fêter ça. pic.twitter.com/9QpbFKElcZ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2023

C’est officiel : les Sixers affronteront les Nets au 1er tour des Playoffs 2023. Pas le Brooklyn – Philadelphie qu’on imaginait en début de saison, mais un beau challenge pour les Nets et l’occasion pour Embiid de démarrer fort ses Playoffs. pic.twitter.com/dnAU5KUDXQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2023

Les Mavs, les Rockets et les Spurs ne participeront pas aux Playoffs cette saison. C’est rare ? Yep, tellement rare que la dernière fois que la NBA a eu des Playoffs sans au moins 1 des 3 équipes texanes, c’était… … en 1980, lors de la création de la franchise de Dallas. pic.twitter.com/1COXmSFbNa — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2023

Joel Embiid est officiellement le meilleur marqueur de la saison NBA (33,1 points de moyenne). C’est le premier pivot à réaliser le back to back au scoring depuis Bob McAdoo au milieu des années 70. Premier joueur à réaliser le back to back au scoring depuis James Harden. pic.twitter.com/NdScDe9acO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2023

C’est officiel, les Raptors affronteront les Bulls au Playin Tournament. Match à domicile pour Toronto, gros défi pour Chicago. DeRozan de retour au Canada. Le vainqueur affrontera le perdant de Heat – Hawks pour tenter de se qualifier pour les Playoffs en place 8 (vs Bucks). pic.twitter.com/xwl5B59KLW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2023

Aucune équipe NBA finira cette saison avec minimum 60 victoires. C’est la 1ère fois que ça arrive depuis 2001, sur une saison normale à 82 matchs. C’est aussi ce qui rend la course au titre tellement ouverte cette saison ❤️ (Meilleur bilan NBA chaque saison ci-dessous) pic.twitter.com/4VVDhQOcx2 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2023

Le Top 4 de la Conférence Ouest est officiellement connu : 1️⃣ Nuggets

2️⃣ Grizzlies

3️⃣ Kings

4️⃣ Suns Si chacune de ses équipes gère son 1er tour des Playoffs, les demi-finales seront donc Nuggets – Suns et Grizzlies – Kings. Avantage du terrain pour Denver et Memphis. pic.twitter.com/nVpVMhz4Eb — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2023

Mardi : Miami – Atlanta – Le vainqueur : qualifié en Playoffs, jouera Boston au 1er tour.

– Le perdant : joue le vainqueur de Raptors – Bulls. Mercredi : Raptors – Bulls – Le vainqueur : joue le perdant de Miami – Atlanta, pour jouer Milwaukee au 1er tour.

– Le perdant : ciao — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2023