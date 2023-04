Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings se surprennent à lire en 2023 ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien !

Les résultats de la nuit

Hornets – Rockets 109-112 (stats)

109-112 (stats) Pacers – Pistons : 115-122 (stats)

: 115-122 (stats) Wizards – Heat : 114-108 (stats)

– Heat : 114-108 (stats) Hawks – Sixers : 131-136 (stats)

: 131-136 (stats) Celtics – Raptors : 121-102 (stats)

– Raptors : 121-102 (stats) Nets – Magic : 101-84 (stats)

– Magic : 101-84 (stats) Bucks – Grizzlies : 114-137 (stats)

: 114-137 (stats) Pelicans – Knicks : 113-105 (stats)

– Knicks : 113-105 (stats) Mavericks – Bulls : 112-115 (stats)

: 112-115 (stats) Kings – Warriors : 97-119 (stats)

: 97-119 (stats) Lakers – Suns : 121-107 (stats)

Les classements

La petite règle concernant les tie-breakers

Bonne opération du jour – Lakers, Warriors, Pelicans, Grizzlies : personne ne perd le rythme au sein du peloton et la course à la sixième place est toujours d’actualité pour les trois premiers noms évoqués. Côté Grizzlies, la seconde place est validée, ce qui assure l’avantage du terrain au moins pour les deux premiers tours des Playoffs.

Mauvaise opération du jour – Mavs : Difficile de ne pas les citer. Dallas avait mis ses principaux éléments au repos forcé cette nuit, hormis Luka Doncic qui a fait une brève apparition. Pendant un moment, on a bien cru que Dallas allait quand même s’en sortir mais les Bulls ont fini fort et éliminé les Mavs de la course aux Playoffs.

Programme de la nuit prochaine

21h30 : Jazz – Nuggets

22h : Clippers – Blazers

22h : Spurs – Wolves

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Heat, Hawks, Raptors ou Bulls

Celtics – Heat ou Hawks

Sixers – Nets

Cavs – Knicks

Play-in tournament : Heat – Hawks et Raptors – Bulls

Nuggets – Lakers, Pelicans, Wolves ou Thunder

Grizzlies – Lakers ou Pelicans

Kings – Clippers

Suns – Warriors

Play-in tournament : Lakers – Pelicans et Wolves – Thunder