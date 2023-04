La défaite du Heat à Washington et la victoire des Nets contre le Magic a permis d’y voir plus clair au classement à l’Est. Brooklyn valide son billet pour les Playoffs alors que le Heat, les Hawks, les Raptors et les Bulls se battront pour les deux dernières places au Play-in.

Avant les matchs de la nuit, Miami et Brooklyn se bataillaient la sixième place, directement qualificative pour les Playoffs. Battus à Washington avec plusieurs titulaires sur la touche, le Heat ne peut désormais plus rattraper les Nets, faciles vainqueurs du Magic. De quoi nous offrir un programme clair du prochain play-in tournament dans cette moitié du pays.

NBA East Play-in matches are set 🍿 Heat (7) vs. Hawks (8)

Raptors (9) vs. Bulls (10) pic.twitter.com/Tf9NTEUOdw — Bleacher Report (@BleacherReport) April 8, 2023

Que dire de ces deux affiches sinon que ça sent bon le soufre ? Heat et Hawks sont de vieilles connaissances et les pensionnaires de South Beach avaient calmé Trae Young et les siens dès le premier tour des Playoffs 2022. Il y a donc un esprit de revanche avant ce match. Côté Raptors – Bulls, pas de vraie surprise car on s’attendait un peu à cette opposition. Avantage pour Toronto, qui débutera à domicile et qui s’en est plutôt bien sorti cette saison contre les joueurs de l’Illinois (2-1 au bilan), même s’il est toujours difficile de prédire le niveau des Raptors.

Pour rappel, le vainqueur du match entre Heat et Hawks ira directement en Playoffs en tant que septième alors que le perdant devra affronter le vainqueur du match entre Toronto et Chicago, dans un match à élimination directe. Le Play-in tournament débutera le 11 avril et prendra fin le 14 avril, deux jours avant le début officiel des Playoffs.