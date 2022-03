La course aux Playoffs : les Celtics et les Raptors qui rient, les Nets et les Hawks qui pleurent

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à une quarantaine de jours, déjà, de la postseason !

Les résultats de la nuit

Wizards – Pistons : 116-113

Celtics – Hawks : 107-98

Raptors – Nets : 109-108

Rockets – Clippers : 100-113

Wolves – Warriors : 129-114

Lakers – Mavericks : 104-109

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication du jour concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Raptors : en battant deux fois Brooklyn en deux jours, Toronto s’assure un petit matelas sur la huitième place. Cela ne protège pas les Dinos du play-in tournament mais ils vont pouvoir regarder au-dessus de manière plus sereine désormais, surtout que l’écart avec le Top 5 est assez mince. Ils avaient donné l’impression de ne plus mettre un pied devant l’autre après le break mais ce double succès va faire du bien dans les têtes. La semaine à venir va être particulièrement cruciale avec des affrontements contre les Pistons, le Magic et… les Cavs.

Mauvaise opération du jour – Lakers : on en parle dans ce papier et ça va tirer la tronche du côté de L.A. (enfin du côté Purple and Gold). Alors que LeBron James et ses copains perdaient contre les Mavs, les Wolves et les Clippers ont eu la bonne idée de gagner dans le même temps. Les Lakers sont désormais à 4,5 matchs des Clippers et leur avance sur les Pelicans et les Blazers a aussi diminué par la même occasion. À ce rythme, on risque de se demander si L.A. va vraiment jouer le play-in tournament.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Magic – Pacers

1h : Cavaliers – Hornets

– 1h30 : Sixers – Knicks

– 2h : Pelicans – Kings

– 2h : Bucks – Heat

– 2h : Rockets – Jazz

3h : Nuggets – Thunder

– Thunder 4h : Suns – Blazers

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Raptors, Nets, Hornets ou Hawks

Bulls – Raptors ou Nets

Sixers – Celtics

Bucks – Cavs

Play-in tournament : Raptors – Nets et Hornets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Lakers ou Pelicans

Warriors – Wolves ou Clippers

Grizzlies – Nuggets

Jazz – Mavericks

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Lakers – Pelicans