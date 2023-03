Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings se surprennent à lire en 2023 ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien !

Les résultats de la nuit

Hornets – Magic : 106-117 (stats)

Hawks – Blazers : 129-111 (stats)

Celtics – Nets : 105-115 (stats)

Heat – Knicks : 120-122 (stats)

Bulls – Suns : 104-125 (stats)

Thunder – Jazz : 130-103 (stats)

Nuggets – Grizzlies : 113-97 (stats)

Warriors – Pelicans : 108-99 (stats)

Kings – Clippers : 128-127 (stats)

Lakers – Wolves : 102-110 (stats)

Les classements

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Hawks, Knicks, Nets : En s’imposant face aux Blazers, les Hawks se rapprochent du Heat, qui a perdu cette nuit. La septième place est a portée de tir. Les Knicks sont d’ailleurs les tombeurs de Miami, et enchaînent un huitième succès de suite leur permettant de se rapprocher des Cavaliers tout en gardant Brooklyn – qui a aussi gagné – à distance. Tiens, en parlant des Nets, ceux-ci soufflent après leur beau succès contre Boston. Le Heat est maintenu à distance… pour le moment.

Mauvaise opération du jour – Heat, Clippers, Lakers : Le Heat voit Atlanta se rapprocher très dangereusement après leur défaite face à New York, attention à ne pas glisser à la huitième place. Les Clippers ne se sont pas remis de leur défaite face aux Warriors et remettent ça ce soir face aux Kings, attention car les Wolves ont gagné et que le Play-in est à la porte. Enfin, les Lakers, qui ont également perdu, ratent une grosse opportunité de revenir à égalité avec les Pelicans, qui ont également subi un revers. Une cartouche de plus grillée, attention car il n’en reste pas des masses.

Les affiches de la nuit prochaine