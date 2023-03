À quelques semaines de la fin de la saison régulière, la NBA se scindera bientôt en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs, on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont clairement tournées vers la Draft, d’autant plus en cette année qui devrait couronner Victor Wembanyama du statut de first pick. Cette nuit, les Spurs ont oublié qu’une série de victoires n’est pas le mieux pour avoir un bon résultat à la Lottery.

Les résultats de la nuit

Hornets – Magic : 106-117 (stats)

Hawks – Blazers : 129-111 (stats)

Celtics – Nets : 105-115 (stats)

Heat – Knicks : 120-122 (stats)

Bulls – Suns : 104-125 (stats)

Thunder – Jazz : 130-103 (stats)

Nuggets – Grizzlies : 113-97 (stats)

Warriors – Pelicans : 108-99 (stats)

Kings – Clippers : 128-127 (stats)

Lakers – Wolves : 102-110 (stats)

Le Tankhaton 2023

Bonne opération du jour – Hornets : Ça perd dans le choc des nullos de l’Est face au Magic, la politique d’accumulation des défaites se poursuit bien, et la blessure jusqu’à la fin de saison de LaMelo Ball n’est pas une mauvaise chose dans cette affaire. Ne reste plus qu’à continuer à empiler les sales soirées pour espérer un avenir meilleur.

Mauvaise opération du jour – Magic, Thunder : Et oui, gagner ça paye, mais jusqu’à un certain point. Si le Magic et le Thunder ont des bilans bien plus honorable que les Hornets, ils n’en restent pas moins de solides prétendants à une jolie trouvaille au mois de juin. Dans cette optique, il faudra vite faire un choix entre jouer jusqu’au bout ou lâcher du lest. Pour l’instant, Mickey comme Thor n’ont pas encore fait leurs choix.

Les affiches de la nuit prochaine

23h : Wizards – Raptors

1h30 : Cavaliers – Pistons

2h : Heat – Hawks

2h : Rockets – Spurs

2h30 : Bucks – Sixers

4h : Kings – Wolves

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

