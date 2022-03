Tanking et course à la Draft 2022 : Detroit se saborde sur sa dernière possession, bien joué les gars c’était presque discret

On y est ! A un peu plus d’un mois de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et aujourd’hui ce sont les Pistons qui sont à l’honneur avec une dernière possession claquée de chez claquée. La franchise pourra dire merci à Dwane Casey lorsqu’ils récupèreront Chet Holmgren.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Wizards – Pistons : 116-113

Celtics – Hawks : 107-98

Raptors – Nets : 109-108

Rockets – Clippers : 100-113

Wolves – Warriors : 129-114

Lakers – Mavericks : 104-109

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Pistons : on aurait pu aussi intégrer les Rockets parmi les vainqueurs du jour mais on a préféré parler de nos vieux copains du Michigan. Alors qu’ils avaient fait le plus dur pour remonter les Wizards, les Pistons vont alors opter pour une décision surprenante. 15 secondes à l’horloge, Cade Cunningham vient de sortir un super money time mais la balle ne lui arrive pourtant jamais dans les mains. Un bon vieux système à la Dwane Casey qui va aboutir à deux tirs forcés et une défaite presque avec le sourire.

Mauvaise opération du jour – Thunder : qui dit une défaite pour les Pistons et les Rockets dit un Top 3 made in bas-fond qui prend de l’avance (enfin du retard, on sait plus trop du coup). Un écart de 1,5% à la Lottery (différence entre les trois pires bilans et le quatrième), ce n’est jamais négligeable, surtout quand on voit la qualité des pépites qui arrivent à la prochaine cuvée. Allez OKC, on s’accroche.

Le programme de la nuit prochaine

1h : Magic – Pacers

– 1h : Cavaliers – Hornets

1h30 : Sixers – Knicks

2h : Pelicans – Kings

2h : Bucks – Heat

2h : Rockets – Jazz

– Jazz 3h : Nuggets – Thunder

4h : Suns – Blazers

Rappel concernant la Lottery :