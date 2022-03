Tanking et course à la Draft 2022 : les Knicks et les Wizards ont encore gagné alors que ça ne sert plus à rien

On y est ! A environ deux semaines de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et cette nuit les Knicks et les Wizards ont encore gagné alors que ça ne sert plus à rien.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Pistons – Knicks : 102-104

Wizards – Warriors : 123-115

Celtics – Wolves : 134-112

Suns – Sixers : 114-104

Pelicans – Lakers : 116-108

Nets – Hornets : 110-119

Mavs – Jazz : 114-100

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Pistons : incroyable course à qui sera le plus mauvais puisque ce matin le trio de tanks Pistons / Magic / Rockets ont… tous le même bilan. 20 victoires, 55 défaites, oh comment ça fouette mais pour l’instant le plan se déroule sans accroc et les trois franchises continuent de garder le Thunder à distance respectable. Cette nuit ? Les Pistons ont assuré en perdant sur le fil face aux Knicks, oh comme c’est dommage, preuve aussi qu’on apprend plus vite à perdre qu’à gagner. Marvin Bagley III a cartonné la raquette de New York, tout le monde est content, et les deux dernières semaines vont être complètement folles.

Mauvaise opération du jour – Knicks et Wizards : troisième victoire de suite pour les Knicks, deuxième pour les Wizards, et le pire c’est que ces messieurs avaient l’air heureux. A sept matchs de la fin de la régulière New York et Washington sont respectivement à 4,5 et 5 victoires du play-in tournament, autant vous dire que c’est du gruyère râpé, et l’idéal serait désormais de bazarder complètement et intelligemment la fin de saison pour, pourquoi pas, aller taper un gros braquo à la Lottery. Sauf que les infos ne sont apparemment pas arrivées jusqu’aux oreilles des intéressés et voilà donc nos deux belles bandes qui envoient du jeu en plein mois de mars, seul moment de la saison où on leur rabâche pourtant que c’est inutile. C’est qu’il doit être confortable ce ventre mou, et on ne parle pas de celui du mec en train d’écrire toutes ces phrases inutiles.

Le programme de la nuit prochaine

1h : Hornets – Nuggets

1h : Pacers – Hawks

1h : Cavaliers – Magic

1h30 : Knicks – Bulls

1h30 : Raptors – Celtics

1h30 : Heat – Kings

2h : Grizzlies – Warriors

2h : Rockets – Spurs

4h : Blazers – Thunder

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

