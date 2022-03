La course aux Playoffs : les Mavs en démonstration contre le Jazz, la quatrième place file au Texas !

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à environ deux semaines de la postseason !

Les résultats de la nuit

Pistons – Knicks : 102-104

Wizards – Warriors : 123-115

Celtics – Wolves : 134-112

Suns – Sixers : 114-104

Pelicans – Lakers : 116-108

Nets – Hornets : 110-119

Mavs – Jazz : 114-100

Le classement

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans, Boston Celtics : pour ceux qui veulent zieuter un peu la belle perf’ des Pelicans, on a un joli papier ici. Même chose pour la franchise au trèfle, à retrouver ici. On va focus un peu plus sur les protégés de Mark Cuban qui avaient un gros choc à négocier face au Jazz. Un quart-temps pour comprendre l’enjeu de la rencontre et puis ça déroule pour Luka Doncic et compagnie. Il faut dire que sans Rudy Gobert ni Bogdan Bogdanovic, et avec un Donovan Mitchell à côté de ses pompes, ça faisait beaucoup de malus à surmonter pour Utah. La quatrième place et l’avantage du terrain au premier tour des Playoffs sont désormais la propriété des Mavs.

Mauvaise opération du jour – Philadelphie Sixers, Los Angeles Lakers : de la première à la quatrième place en un seul match, tel est le destin des hommes de Doc Rivers, battus par des Suns trop solides dans le money time. Si Philly a encore largement son destin en main, on va finir par croire que les joueurs de L.A vont profiter de Cancun un peu plus tôt cette année. Défaite à NOLA malgré 23 points d’avance, un possible bobo à surveiller pour LeBron James, les Spurs qui ne sont qu’à un match derrière, ça sent le sapin sur Hollywood boulevard.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Hornets – Nuggets

– 1h : Pacers – Hawks

1h : Cavaliers – Magic

– Magic 1h30 : Knicks – Bulls

1h30 : Raptors – Celtics

– 1h30 : Heat – Kings

– Kings 2h : Grizzlies – Warriors

– 2h : Rockets – Spurs

4h : Blazers – Thunder

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Celtics – Cavs, Hornets, Nets ou Hawks

Heat – Cavs ou Hornets

Bucks – Raptors

Sixers – Bulls

Play-in tournament : Cavs – Hornets et Nets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Pelicans ou Lakers

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Nuggets

Mavericks – Jazz

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Pelicans – Lakers