Officiel, les Pelicans joueront leur premier match du play-in à la maison : Wolves – Clippers, Pels – Spurs, faites vos jeux !

Cette fois c’est bon, on connait le programme complet du play-in tournament à l’Ouest du pays. Wolves, Clippers, Pelicans et Spurs tenteront de s’arracher deux places pour jouer les Playoffs. Petit point sur les infos à savoir avant le début des hostilités.

Pelicans et Spurs devaient encore décider qui allait recevoir au match de barrage et la défaite de San Antonio face à Golden State a clos le débat. Avec deux victoires de moins et un dernier match à disputer ce soir, les copains de Fort Alamo n’ont mathématiquement plus aucune chance de revenir sur la neuvième place. C’est donc bien New Orleans qui jouera à la maison pour ce second barrage. Pour rappel, les Wolves recevront eux les Clippers pour un billet direct à destination des Playoffs (et des Grizzlies). Un duel qui a plutôt souri à L.A. cette saison avec 3 victoires en quatre matchs de régulière. Même constat pour SA face à NOLA (3-1). Ce sont donc les équipes à l’extérieur qui auront l’avantage psychologique au moment du coup d’envoi. Voilà qui promet une belle montée d’adrénaline et une bonne dose de sel. Encore une nuit de régulière et on pourra passer aux choses sérieuses. La NBA n’a d’ailleurs pas attendu la fin des matchs de championnat pour balancer le planning du play-in tournament. Quel jour, quelle heure pour ces matchs couperets ? La réponse est juste en-dessous.

Update for next week's Meta Quest NBA Play-In Tournament schedule ⬇️ pic.twitter.com/G2hkJVYH1w — NBA Communications (@NBAPR) April 10, 2022

🔥 PLAYIN TOURNAMENT 2022 À L’OUEST ! 🔥 MARDI : WOLVES – CLIPPERS

👉 WIN = 7ème place, série contre Memphis

👉 LOSE = GAME 3 MERCREDI : PELICANS – SPURS

👉 WIN = GAME 3

👉 LOSE = vacances VENDREDI : GAME 3

👉 WIN = 8ème place, série contre Phoenix

👉 LOSE = vacances pic.twitter.com/BSZf4pz4vx — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2022

Wolves et Clippers se retrouveront donc à Minnesota dans la nuit du 12 au 13 avril à 3h30 avant l’affiche entre Pelicans et Spurs le lendemain à la même heure. Le perdant du premier match retrouvera le vainqueur du second dans la nuit du 15 avril, à un horaire encore non défini. Programme un peu plus sympatoche à l’Est du pays puisqu’il faudra attendre seulement 1h du matin (même jour que pour l’Ouest) pour voir les matchs du barrage. On est par contre dans l’inconnu sur les oppositions car Cavs, Nets, Hornets et Hawks se tiennent dans un mouchoir de poche au classement et les rencontres de dimanche soir vont faire office de juge de paix pour départager tout ce beau monde. Cleveland, qui est toujours huitième mais qui reçoit Milwaukee, pourrait d’ailleurs perdre gros selon les résultats des trois autres, tous opposés à des équipes qui ne jouent plus rien (Indiana pour Brooklyn, Washington pour Charlotte et Houston pour Atlanta).

L’ordre des affiches du play-in de la Conférence Ouest est désormais connu ! Une dernière soirée sous tension pour connaître le plateau final à l’Est et on pourra entrer dans le vif du sujet.