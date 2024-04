Play-in Tournament : la preview de Pelicans – Kings

Comme le Heat et les Bulls à l’Est, les Pelicans et les Kings s’affrontent ce vendredi au Play-In Tournament afin obtenir leur place en Playoffs. Qui ira rejoindre le Thunder au premier tour ? On vous file notre preview maison.

Quelques jours après avoir perdu face aux Lakers, les Pelicans peuvent-ils tout perdre ce vendredi ? Ce serait cruel pour une équipe qui a fini à un rien de la sixième place à l’Ouest mais c’est le jeu du Play-In Tournament et NOLA se doit de gagner ses matchs décisifs si la franchise du Bayou veut jouer dans la cour des grands.

Pour ce match à quitte ou double, les Pelicans ne pourront malheureusement pas compter sur leur arme fatale. Zion Williamson a déjà été listé out pour cette rencontre et, même en cas de qualification, il n’est pas dit qu’il puisse revenir pour le premier tour des Playoffs. Ce sont donc Brandon Ingram et C.J. McCollum qui vont devoir prendre le lead face aux Kings. Les deux garçons sont bien passés à côté face aux Lakers et on attend mieux de leur part dans une rencontre aussi décisive.

Outre le soutien de son public, New Orleans peut aussi compter sur un ascendant psychologique face aux Kings. En 5 confrontations cette saison, NOLA l’a en effet emporté à.. 5 reprises, dont une fois lors de la dernière semaine de régulière. Si Sacramento cherchait à connaître sa bête noire en NBA, c’est tout trouvé et ça tombe pas au meilleur moment.

Pas mal de duels vont valoir le coup d’œil cette nuit. Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas vont pouvoir parler du pays dans la raquette, Herb Jones aura un rôle capital via sa capacité à ralentir (ou non) De’Aaron Fox et on va voir si Brandon Ingram retrouve son meilleur niveau post-blessure alors qu’il affronte un Keegan Murray qui a fait parler la poudre face aux Warriors.

Pour les Pels comme pour les Kings, une élimination prématurée serait un vrai coup d’arrêt et cela ne fait qu’ajouter une certaine tension autour d’un match qui s’annonce indécis et spectaculaire.

Pelicans – Kings, tout ce qu’il faut savoir

Dans la nuit de vendredi à samedi, 3h30 du matin

Smoothie King Center, New Orleans

Le vainqueur : joue le Thunder au premier tour des Playoffs

Le perdant : file en vacances à Cancun

Confrontations directes cette saison (5-0 Pels)