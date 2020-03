La course aux Playoffs : les Pelicans prennent un coup dans l’aile et les… Kings sont de retour dans la course

Chaque année, c’est la même. La ruée vers le Top 8 est un véritable marathon, qui teste la patience de chaque franchise et la force de son groupe. Chaque jour, ce sera donc la même sur TrashTalk : un point rapidos sur la course aux Playoffs et les résultats des équipes, d’Est en Ouest !

Dans la Conférence Est comme dans la Conférence Ouest, ce sprint final va être extrêmement intense à suivre au quotidien, avec des changements de sièges en permanence. Untel qui ne veut pas affronter telle équipe, l’autre qui veut la jouer fine en checkant son calendrier, toutes les stratégies seront intéressantes à regarder avant de démarrer les joutes printanières. Du coup, pour ne pas être totalement paumés dans ce sprint final, voici le classement du jour et les infos à ne pas louper.

Bonne opération du jour – Kings et Mavericks : si les Pelicans sont tombés dans le piège machiavélique des Lakers et voient donc les Grizzlies prendre un peu d’avance, les Kings continuent pour leur part d’y croire et les voilà à la neuvième place de l’Ouest, à trois petits match seulement de Memphis. Les mavericks signent quant à eux l’autre belle opé du jour en gagnant facilement face à Minny et en se rapprochant du coup de la cinquième place

Mauvaise opération du jour – Pelicans, Sixers et Raptors : on l’a dit juste au dessus, les Pels font la mauvaise affaire de la nuit et voient même reve,ir les Kings à leur hauteur. Pour les Sixers c’est différent puisqu’une victoire chez les Clippers n’était pas forcément au programme, sauf que les coéquipiers du franchise player Shake Milton se retrouvent désormais à portée de fusil des Pacers. Idem pour des Raptors qui enchainent une troisième défaite de suite et qui commencent à sentir l souffle chaud des C’s sur leur nuque canadienne.

Les grosses affiches de ce soir :

Magic – Blazers

Heat – Bucks

Spurs – Pacers

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Nets

Raptors – Magic

Celtics – Pacers

Heat – Sixers